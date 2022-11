Lake cherche des dossiers électoraux en procès contre le comté d’Arizona

PHOENIX (AP) – Kari Lake, le candidat républicain défait au poste de gouverneur de l’Arizona, a déposé une plainte contre les archives publiques exigeant que le comté de Maricopa remette une variété de documents liés à l’élection.

Lake a refusé de reconnaître qu’elle a perdu contre la démocrate Katie Hobbs et a pendant des semaines attiré l’attention sur les électeurs qui ont déclaré avoir rencontré de longues files d’attente et d’autres difficultés lors du vote le jour du scrutin dans le plus grand comté de l’Arizona.

Son avocat, Tim LaSota, a déclaré dans la plainte déposée mercredi que le comté n’avait pas répondu aux demandes de documents publics déposées les 15 et 16 novembre. Les demandes visent à identifier les électeurs qui ont peut-être eu du mal à voter, comme les personnes qui se sont enregistrées. dans plus d’un centre de vote ou ceux qui ont retourné un bulletin de vote par correspondance et se sont également enregistrés dans un bureau de vote.

Lake demande également des informations sur les bulletins comptés et non comptés qui ont été accidentellement mélangés. Les responsables du comté ont reconnu que le problème s’est produit dans une poignée de centres de vote, mais disent que cela se produit dans la plupart des élections et peut être réconcilié.

Lake et ses alliés ont bombardé le comté de Maricopa de plaintes concernant des problèmes le jour du scrutin, qui découlent en grande partie d’un problème d’imprimantes dans certains centres de vote qui les a amenés à imprimer des bulletins de vote avec des marques trop claires pour être lues par les tabulatrices sur place. Tous les bulletins de vote ont été comptés, mais Lake dit que certains de ses partisans n’ont peut-être pas été en mesure de voter au milieu du chaos.

Lake veut que le comté produise les dossiers avant de certifier l’élection. Le conseil de surveillance, contrôlé 4-1 par les républicains, vote pour certifier l’élection lundi, date limite prévue par la loi de l’État. Des votes de certification sont également prévus lundi dans cinq autres comtés, dont deux où les superviseurs républicains ont voté plus tôt pour retarder la certification des élections.

Le démarchage à l’échelle de l’État est prévu pour le 5 décembre.

Les responsables du comté n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi. Le président du conseil de surveillance, Bill Gates, un républicain, a déclaré que le comté assumait la responsabilité du problème de l’imprimante, mais a blâmé d’éminents républicains, dont le président du GOP de l’État, Kelli Ward, pour avoir exacerbé le problème en disant aux électeurs de ne pas autoriser le comptage de leurs bulletins de vote au siège des élections à centre-ville de Phénix.

Jonathan J. Cooper, Associated Press