Lakadbaggha: Anshuman Jha sur Milind Soman, “C’est un père strict, brutal et disciplinaire” [Exclusive]

Anshuman Jha sur Milind Soman : Nous étions tous fans du corps et du look sexy de Milind Soman. Pas seulement nous, même les stars de Bollywood l’attendons avec impatience. Milind Soman a récemment terminé le film Lakadbaggha, avec Riddhi Dogra et Anshuman Jha. Le film a été salué par les fans et les critiques. Dans une interview exclusive avec Bollywoodlife, Anshuman Jha a révélé beaucoup de choses sur l’acteur et mannequin Milind Soman. Jha a déclaré: “C’est un père très strict, brutal et disciplinaire.” Regardons la vidéo complète.