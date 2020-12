LASK et Tottenham Hotspur sont placés l’un après l’autre sur le tableau des points du groupe J de la Ligue Europa 2020-21. Tottenham Hotspur était en forme raisonnable avec trois des quatre victoires à son nom et numéro deux sur la table. LASK, en revanche, était assez moyen dans la compétition de course à pied. L’équipe a enregistré sa victoire en seulement deux des quatre matchs qu’elle a disputés. Ils sont actuellement à l’avant-dernière place de la table.

La représentation entre LASK et Tottenham Hotspur est prévue le jeudi 3 décembre. Le coup d’envoi commence à 23 h 25 IST au Linzer Stadium. Tottenham Hotspur a neuf points à son nom. L’équipe a réussi à battre Ludogorets 4-0 lors de sa dernière apparition en Ligue Europa 2020-21. LASK, en revanche, a été battu 2-0 par Anvers lors de son dernier match de Ligue Europa 2020-21. Pour le moment, LASK n’a que six points.

LAK vs TOT Europa League 2020-21, LASK vs Tottenham Hotspur: diffusion et diffusion en direct

Sony diffusera en direct les matchs de la Ligue Europa 2020-21 en Inde cette saison. Le match de la Ligue Europa 2020-21 LASK Vs Tottenham Hotspur peut être diffusé sur l’application Sony LIV en Inde.

LAK vs TOT Europa League 2020-21 Dream11 équipe pour LASK Vs Tottenham Hotspur

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT Dream 11 Prédiction, LASK vs Tottenham Hotspur Capitaine: Harry Kane

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT Dream 11 Prédiction, LASK vs Tottenham Hotspur Vice capitaine: Son Heung-Min

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT Dream 11 Prédiction, LASK vs Tottenham Hotspur Gardien de but: Alexander Schlager

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT Dream 11 Prédiction, LASK vs Tottenham Hotspur Défenseurs: Gernot Trauner, Philipp Wiesinger, Ben Davies, Davinson Sánchez

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT Dream 11 Prédiction, LASK vs Tottenham Hotspur Milieux: Peter Michorl, Dele Alli, Lucas Moura

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT Dream 11 Prédiction, LASK vs Tottenham Hotspur Attaquants: Andreas Gruber, fils Heung-Min, Harry Kane

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT, LASK alignement probable contre Tottenham Hotspur: Alexander Schlager, Gernot Trauner, Andrés Andrade, Philipp Wiesinger, James Holland, Reinhold Ranftl, Peter Michorl, René Renner, Andreas Gruber, Thomas Goiginger, Johannes Eggestein

Ligue Europa 2020-21 LAK vs TOT, alignement probable de Tottenham Hotspur contre LASK: Hugo Lloris, Eric Dier, Ben Davies, SDavinson Sánchez, Lucas Moura, Dele Alli, Pierre-Emile Højbjerg, Moussa Sissoko, Harry Kane, Steven Bergwijn, Son Heung-Min