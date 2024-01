L’ajustement défensif de Peter Laviolette a porté ses fruits pour les Rangers

LNH

Un ajustement de Peter Laviolette a porté ses fruits immédiatement pour les Rangers.

Un jour après avoir été brûlés par l’ailier des Capitals Anthony Mantha, qui a marqué le premier but de l’échappée lors de la défaite 3-2 des Rangers contre Washington samedi, les Rangers étaient mieux préparés dimanche dans leur victoire 2-1, mettant ainsi fin à leur quatre matchs. déraper.

“Je ne peux pas nous reprocher le premier but [Saturday]», a déclaré Laviolette après la victoire de dimanche. « Nous sommes en zone offensive et nous faisons pression et nous faisons notre travail. Nous envoyons un tir de la pointe, leur gars n’a jamais ralenti, il est renversé entre les marques de hachage, ce n’est pas comme si nous essayions ouvertement de jouer une mauvaise défense. Ils ont fait jaillir quelqu’un, ils en ont tiré une opportunité et ils en ont profité.

“Nous en avons parlé aujourd’hui, peut-être que le côté faible de la glace se déplacera un peu et protégera ces tripes si quelque chose arrive.”

Cela a fonctionné, puisque la défense des Rangers leur a donné la plate-forme pour prendre une avance rapide de 2-0.

Ils ont également été aidés par une performance classique du gardien Igor Shesterkin derrière eux.

Mais Laviolette a attribué une grande partie de la performance de Shesterkin dimanche au travail défensif et au manque de cadeaux devant lui, des choses qui étaient devenues problématiques au cours de la séquence de quatre défaites consécutives.

«Je pensais que ce soir, c’était plutôt bien», a déclaré Laviolette dimanche. « Le but qu’ils ont marqué était un peu comme deux des buts d’hier soir. C’étaient des rondelles qui venaient du côté du filet à travers le territoire, sans nécessairement marquer des occasions, mais elles frappaient quelque chose et cela finissait dans le filet.

“Il y a quelques matchs avant [Saturday] où pour moi, juste sur la défensive, j’en ai parlé, que nous devions être meilleurs. Je pensais que nous étions meilleurs [Saturday]je pensais que nous étions meilleurs ce soir.

Artemi Panarin a marqué lors de la victoire de dimanche et est devenu le 19e joueur à accumuler au moins 400 points avec les Rangers.

Il est également le plus rapide à atteindre la cible, en seulement 310 matchs joués.

Panarin compte désormais 27 buts et 32 ​​passes décisives, deux sommets d’équipe.

Ses 59 points le placent au cinquième rang de la ligue.

«J’ai l’impression que tous les soirs, il marque», a déclaré dimanche Alexis Lafrenière, qui joue sur le deuxième trio avec Panarin. “Il a été un très bon joueur pour nous, cette année, il domine à chaque match, donc c’est bien de l’avoir.”

Le capitaine Jacob Trouba a annoncé lundi la naissance d’un petit garçon, Axel, né du défenseur et de sa femme Kelly dans une publication sur Instagram.











