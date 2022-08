L’ajustement au coût de la vie de la sécurité sociale pourrait être de 9,6 % en 2023

De nouvelles données gouvernementales indiquent des signes indiquant que l’inflation brûlante commence à se calmer. Mais les bénéficiaires de la sécurité sociale pourraient encore subir un ajustement record au coût de la vie en 2023. La Ligue des seniors, un groupe de seniors non partisan, estime désormais que les prestations de sécurité sociale pourraient augmenter de 9,6%, sur la base des données de l’indice des prix à la consommation publiées mercredi. Cela équivaudrait à 158,98 $ de plus par mois pour la prestation moyenne des retraités de 1 656 $, selon les calculs du groupe. En comparaison, la Senior Citizens League avait prédit un COLA de 10,5% le mois dernier sur la base de données IPC plus chaudes que prévu. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce qu’une récession pourrait signifier pour vous

Les meilleurs mouvements d’argent après les hausses de taux d’intérêt de la Fed

Près de la moitié des Américains s’endettent davantage L’indice des prix à la consommation , qui mesure les variations des prix des biens et des services, a augmenté de 8,5 % en juillet il y a plus d’un an, un rythme plus lent que les mois précédents en raison de la baisse des prix de l’essence. Un sous-ensemble de cet indice, l’indice des prix à la consommation pour les salariés urbains et les travailleurs de bureau, ou IPC-W, qui est utilisé pour calculer l’ajustement annuel du coût de la vie de la sécurité sociale, augmenté de 9,1 % en juillet au cours des 12 derniers mois.

L’estimation du COLA est encore préliminaire

Certes, l’estimation de la Senior Citizens League est encore préliminaire. La Social Security Administration calcule le COLA annuel en déterminant la variation en pourcentage de l’IPC-W entre le troisième trimestre de l’année en cours et la moyenne du troisième trimestre de l’année précédente. Il reste encore deux mois de données avant l’annonce du COLA officiel pour l’année prochaine.

Les prix du gaz sont l’un des principaux moteurs de l’IPC-W, selon Mary Johnson, analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la Senior Citizens League. Les fluctuations des prix du gaz au cours des deux prochains mois pourraient affecter le calcul final du COLA de la sécurité sociale. Pourtant, les bénéficiaires de la sécurité sociale peuvent toujours s’attendre à un COLA record pour l’année prochaine. Si l’inflation est plus élevée que la moyenne récente, le COLA pourrait être de 10,1 %, selon la Senior Citizens League. Si l’inflation ralentit, l’ajustement pourrait être de 9,3 %.

Les seniors sont toujours aux prises avec l’inflation

Les bénéficiaires de la Sécurité sociale ont reçu un dossier 5,9 % de COLA en 2022. Mais comme l’inflation a grimpé cette année, cette augmentation a perdu son pouvoir d’achat, selon la Senior Citizens League. L’augmentation des prestations de cette année a été insuffisante sur la base des données d’inflation jusqu’en juillet, selon les calculs de la Senior Citizens League. Le bénéfice moyen de 1 656 $ est inférieur à environ 58 $ par mois en moyenne et 373,80 $ à ce jour cette année, selon les calculs du groupe.

Une enquête menée au premier trimestre par la Senior Citizens League a révélé que la moitié des personnes âgées de 55 ans et plus ont puisé dans leurs économies d’urgence pour faire face à la hausse des coûts. Pendant ce temps, 47% ont visité un garde-manger ou demandé des prestations du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, et 43% ont contracté une dette sur une carte de crédit à la consommation pendant plus de 90 jours. Les personnes âgées et handicapées qui dépendent de l’aide aux personnes à faible revenu risquent de voir ces prestations réduites une fois que le revenu supplémentaire d’un COLA record entrera en vigueur, selon les recherches du groupe.

Les primes de Medicare Part B pourraient être stables l’année prochaine

L’impact d’un ajustement record du coût de la vie pour 2022 a également été limité en raison d’augmentations plus élevées que la normale des primes Medicare Part B. Les primes Medicare Part B, qui ont bondi de 14,5% cette année, sont souvent déduites directement des chèques de sécurité sociale. La prime mensuelle standard est de 170,10 $ par mois en 2022, contre 148,50 $ en 2021.

Toute aide en matière de coûts fera une grande, grande différence à l’avenir, en particulier des protections telles que le plafonnement des dépenses personnelles. Marie Johnson Analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie chez The Senior Citizens League

Une grande partie de l’augmentation de cette année était due au coût d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm, qui a depuis été réduit de moitié. Les économies devraient être appliquées à la prime de la partie B de 2023. Cependant, les administrateurs de Medicare ont prévu dans leur rapport annuel de juin que la prime mensuelle standard pour 2023 resterait la même à 170,10 $ par mois.

La législation peut aider à réduire les coûts des ordonnances

Une chose que la mesure annuelle du COLA ne tient pas compte est le pourcentage que les gens paient pour les médicaments sur ordonnance à la retraite, selon Johnson. La loi sur la réduction de l’inflation, qui vient d’être adoptée par le Sénat, vise à réduire ces coûts en plafonnement des dépenses personnelles annuelles à 2 000 $ par an pour les médicaments sur ordonnance Medicare Part D. “Toute aide avec les coûts va faire une grande, grande différence à l’avenir, en particulier des protections telles que des plafonds sur les dépenses personnelles”, a déclaré Johnson. Cette législation doit encore être approuvée par la Chambre et le président. Le plafond de 2 000 $ ne devrait pas entrer en vigueur avant 2025.