L’ajustement au coût de la vie de la Sécurité sociale pourrait être de 10,5 % en 2023

Les bénéficiaires de la sécurité sociale seront en ligne pour recevoir un ajustement record du coût de la vie en 2023 en raison de l’inflation. La question est de savoir à quelle hauteur il peut être exactement. Sur la base des nouvelles données de l’indice des prix à la consommation de juin publiées mercredi, la Senior Citizens League, un groupe de personnes âgées non partisan, estime désormais que l’ajustement au coût de la vie sera de 10,5 % pour 2023. Un COLA de 10,5 % équivaudrait à une augmentation de 175,10 $ de la prestation de retraite mensuelle moyenne de 1 668 $, selon la Senior Citizens League. En comparaison, les estimations du groupe des deux derniers mois indiquaient que le COLA pour l’année prochaine pourrait être de 8,6 %. En savoir plus sur les finances personnelles :

3 façons de gérer l’inflation, la hausse des taux et votre crédit C’est alors que l’indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains, ou IPC-U, a grimpé de 9,1 % en juin au cours des 12 mois précédents, le rythme le plus rapide depuis 1981. Pendant ce temps, la mesure utilisée par la Social Security Administration pour calculer le COLA chaque année – l’indice des prix à la consommation pour les salariés urbains et les employés de bureau, ou CPI-W – a augmenté de 9,8% au cours des 12 derniers mois. Certes, l’estimation du COLA de l’année prochaine est encore provisoire. La Social Security Administration calcule l’ajustement annuel en prenant une moyenne des données du troisième trimestre de l’année en cours et en la comparant avec le troisième trimestre de l’année précédente. L’augmentation réelle pour l’année prochaine peut varier en fonction du niveau d’inflation dans les mois à venir.

“Pour l’avenir, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous nous attendons à ce que ces prix élevés diminuent au cours des prochains mois”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’un point de presse cette semaine. Si l’inflation se refroidit dans les mois à venir et est inférieure à la moyenne récente, le COLA pourrait être de 9,8 %, selon la Senior Citizens League. Si, au contraire, il chauffe ou dépasse la moyenne récente, l’augmentation des prestations pourrait être de 11,4 %. En 2022, les bénéficiaires de la sécurité sociale ont reçu une augmentation record de 5,9 % de leurs prestations, la plus forte augmentation depuis environ 40 ans. Cependant, depuis lors, l’inflation a augmenté.

Combien d’argent supplémentaire les bénéficiaires peuvent recevoir

Pour savoir exactement combien d’argent supplémentaire l’augmentation prévue signifierait pour vous, multipliez 10,5 % par le montant de vos prestations brutes. Le montant de vos prestations brutes peut être trouvé sur les nouveaux formulaires de montant des prestations que la Social Security Administration a envoyés pour les prestations de 2022, que la plupart des bénéficiaires ont reçues en décembre ou en janvier, selon Mary Johnson, analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la Senior Citizens League.

La quantité d’argent supplémentaire que les bénéficiaires verront réellement dépendra de la taille des primes de Medicare Part B pour l’année prochaine. Les primes Medicare Part B sont généralement déduites directement des chèques de sécurité sociale. En 2022, ces primes a augmenté de 14,5% pour porter la prime mensuelle standard à 170,10 $ par mois, ce qui était l’un des sauts les plus élevés de l’histoire du programme, selon Johnson. “Les bénéficiaires en sont encore mal à l’aise”, a déclaré Johnson.

Un COLA plus important pourrait avoir un impact sur la solvabilité de la sécurité sociale

Un COLA plus élevé pour 2023 n’est peut-être pas une bonne nouvelle. Selon Johnson, les personnes à revenu plus élevé devront peut-être payer plus pour les prestations de Medicare Part B et Part D. Pendant ce temps, les bénéficiaires à faible revenu peuvent voir des réductions des prestations liées au revenu à mesure que leurs chèques mensuels augmentent, a-t-elle déclaré.

