L’ajustement au coût de la vie de la sécurité sociale arrive, mais il ne sera pas aussi important que celui de cette année

WASHINGTON (AP) — En prévision de sa retraite au printemps prochain, Karla Abbott trouve du réconfort dans le augmentation du coût de la vie dont bénéficient chaque année des millions de bénéficiaires de la sécurité sociale. Mais avec la baisse des prix à la consommation, la nouvelle hausse sera bien inférieure aux 8,7 % de cette année.

Les analystes estiment que l’ajustement pour 2024 sera d’environ 3,2 %.

Après avoir travaillé 38 ans comme infirmière, cette habitante de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, âgée de 61 ans, affirme qu’elle épargne pour sa retraite depuis l’âge de 18 ans. Mais elle n’est pas sûre que cela suffira, même avec ses prestations de sécurité sociale.

Néanmoins, elle a déclaré que les augmentations annuelles du coût de la vie de la sécurité sociale lui apportaient un certain soutien alors qu’elle et son mari planifiaient leurs années sans travail. « Les augmentations seront utiles, certainement pour ceux d’entre nous qui font encore le calcul de leur retraite », a-t-elle déclaré.

Chaque année, l’agence ajuste ses prestations en fonction de l’inflation. L’augmentation du coût de la vie de la sécurité sociale pour 2024 – ou COLA – doit être annoncée jeudi.

Le programme verse environ 1,4 billion de dollars de prestations à plus de 71 millions de personnes chaque année, y compris des personnes handicapées à faible revenu.

Charles Blahous, un ancien administrateur de la sécurité sociale, a déclaré que l’annonce annuelle du COLA est un rappel des finances difficiles du programme. « Il s’agit d’un système important, et nous devons restaurer sa solvabilité, car si les législateurs ne peuvent pas le faire, alors la sécurité sociale et sa conception de financement de base devraient être abandonnées », a-t-il déclaré.

Le rapport annuel des administrateurs de la sécurité sociale et de Medicare publié en mars indique que le fonds fiduciaire du programme ne sera pas en mesure de payer l’intégralité des prestations à partir de 2033. Si le fonds fiduciaire est épuisé, le gouvernement ne pourra payer que 77 % des prestations prévues, selon le rapport. dit.

Le COLA est calculé selon l’indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics, mais il y a des appels pour utiliser un indice différent – ​​et pour que l’agence utilise à la place l’IPC-E, qui est l’indice qui mesure les variations de prix en fonction des dépenses. les habitudes des personnes âgées – comme les coûts des soins de santé, de la nourriture et des médicaments.

Mary Johnson, analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la Senior Citizens League, affirme que son organisation soutient l’administration de la sécurité sociale en utilisant l’indice le plus élevé pour protéger au mieux les personnes âgées de l’inflation.

Toute modification du calcul nécessiterait l’approbation du Congrès. Mais avec des décennies d’inaction en matière de sécurité sociale et avec la Chambre au point mort après l’éviction du président Kevin McCarthy, les seniors et leurs défenseurs disent qu’ils ne sont pas convaincus qu’un quelconque changement sera approuvé prochainement.

« J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de distractions à Washington », a déclaré Abbott. « Est-ce que quelqu’un se soucie de ce qui se passe avec la Sécurité sociale ? Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas se réunir sur quelque chose d’aussi important.

L’augmentation du coût de la vie a un impact important pour des personnes comme Alfred Mason, un résident de Louisiane âgé de 83 ans. Mason a déclaré que « toute augmentation est la bienvenue, car elle nous soutient dans ce que nous traversons ».

Comme l’inflation est toujours élevée, il a déclaré que tout ajout à ses revenus « serait grandement apprécié ».

La sécurité sociale est financée par les charges sociales perçues auprès des travailleurs et de leurs employeurs. Le montant maximum des gains soumis aux charges sociales de la Sécurité sociale pour 2023 est de 160 200 $, contre 147 000 $ en 2022.

Il y a eu des propositions législatives pour renforcer la sécurité sociale, mais elles n’ont pas dépassé les auditions en commission.

Jo Ann Jenkins, PDG de l’AARP, a déclaré que l’organisation « exhorte le Congrès à travailler de manière bipartite pour maintenir une sécurité sociale forte et pour fournir aux travailleurs et retraités américains une solution à long terme sur laquelle les retraités actuels et futurs peuvent compter. «

« Les Américains travaillent dur pour gagner leur sécurité sociale, et il est juste qu’ils obtiennent l’argent qu’ils méritent. »

Johnson, l’analyste de la Senior Citizens League, a déclaré que le Congrès « n’a aucun historique de changements réussis et opportuns à la sécurité sociale », et que lorsqu’il y a eu des réformes du programme en 1983, « nous étions beaucoup moins divisés ».

« La situation actuelle est certainement si controversée que le simple fait d’y parvenir maintenant demande un effort énorme. »