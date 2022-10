L’ajustement au coût de la vie de 8,7 % de la sécurité sociale pourrait affecter sa solvabilité

La prestation moyenne des retraités de la sécurité sociale augmentera de 146 $ par mois en 2023, grâce à un ajustement record de 8,7 % au coût de la vie provoqué par une inflation élevée.

Plus de 70 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale et du revenu de sécurité complémentaire bénéficieront de ces paiements plus élevés.

“C’est le COLA le plus élevé en 40 ans”, a déclaré Andrew Biggs, chercheur principal à l’American Enterprise Institute. “Cela montre que l’inflation est à nouveau un problème après avoir été inactive pendant des décennies.”

Mais ces chèques de prestations plus importants coûteront au programme, selon certaines estimations, plus de 100 milliards de dollars de plus en paiements. En 2022, le programme dépensera plus de 1 000 milliards de dollars en prestations.

En savoir plus sur les finances personnelles :

L’ajustement au coût de la vie de la Sécurité sociale sera de 8,7 % en 2023

L’inflation fait encore grimper les coûts des soins de longue durée

La sécurité sociale ajoute des protocoles de sécurité pour les visites en cabinet

En juin, le rapport annuel des fiduciaires prévoyait que les fonds fiduciaires de la sécurité sociale ne pourront verser l’intégralité des prestations que jusqu’en 2035, date à laquelle seuls 80 % des paiements promis seront exigibles.

L’augmentation des coûts peut inciter les fonds de la sécurité sociale à atteindre l’insolvabilité au moins une année civile plus tôt que prévu par les administrateurs, selon les estimations du Comité pour un budget fédéral responsable.

D’autres experts ont également exprimé des inquiétudes quant à la façon dont l’augmentation des coûts des prestations affecterait le programme.

“Il y a certainement de bonnes chances que cela puisse accélérer l’épuisement du principal fonds fiduciaire de la sécurité sociale”, a déclaré Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center.