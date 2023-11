L’étude, publiée dans le Journal d’agriculture et de chimie alimentaire , a examiné les cellules pour voir ce qui se passe lorsque les polyphénols, composés naturellement présents dans certains aliments (comme le café), sont associés à des protéines. Étant donné que les grains de café sont naturellement riches en polyphénols et que le lait contient des protéines, les chercheurs ont testé si les molécules se lient les unes aux autres dans le café au lait.

En fait, les molécules se sont liées entre elles et, par conséquent, les cellules exposées étaient deux fois plus efficaces pour combattre inflammation par rapport aux polyphénols seuls. Cela signifie qu’en ajoutant simplement du lait à votre café du matin, vous pourriez aider votre corps à combattre l’inflammation deux fois plus fort.

Que sont les polyphénols et quel est leur lien avec l’inflammation ?

Les polyphénols se trouvent dans de nombreux aliments végétaux et comprennent les flavonoïdes, les acides phénoliques, les lignanes et les stilbènes, explique Melissa Prest, DCN, RDN porte-parole national des médias de l’Académie de nutrition et de diététique et membre de la La prévention Commission de révision médicale . « Les polyphénols agissent comme des antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres [unstable molecules] et aident à protéger contre les dommages cellulaires couramment observés lors de l’inflammation.

Les polyphénols diminuent le stress oxydatif, qui provoque généralement une inflammation, explique Scott Zashin, MD , interniste et rhumatologue certifié à Dallas, Texas. “L’industrie alimentaire utilise en fait des polyphénols dans différents aliments pour tenter d’améliorer la qualité, de prévenir la détérioration ou le changement de saveur.” Étant donné qu’ils sont des antioxydants, l’industrie alimentaire les utilise pour maintenir l’intégrité des aliments qu’elle fabrique, ajoute-t-il. Autrement dit, les polyphénols sont un conservateur naturel. Selon Prest, on les trouve dans les baies, les herbes, les épices, les noix, graines de linolives, thé, vin rouge, grains entiers et certains légumes.

Que se passe-t-il lorsque les polyphénols sont associés à des protéines, comme dans le café et le lait ?

Dans cette étude, les chercheurs ont induit artificiellement une inflammation et exposé cette inflammation aux cellules, explique le Dr Zashin. “Si vous contractez une infection, votre corps mobilisera les globules blancs pour combattre l’infection, ce qui provoquera une inflammation.” Il explique en outre que les cellules de l’étude qui ont été exposées aux polyphénols et aux acides aminés semblaient avoir une meilleure réponse à la diminution de l’inflammation par rapport à celles contenant des polyphénols seuls ou à celles n’en contenant aucun, c’est-à-dire le groupe placebo.

Par conséquent, « si vous buvez du café (polyphénols) et du lait (acides aminés), cela aura un effet plus anti-inflammatoire que le café seul », explique le Dr Zashin.

Une inflammation plus faible dans le corps entraîne moins de risques de lésions cellulaires et tissulaires, ce qui pourrait à son tour signifier une diminution du risque de développer des maladies dégénératives telles que Alzheimer et Parkinson note Prest.

Quels sont les autres moyens naturels de réduire l’inflammation ?

En plus d’avoir une alimentation végétale qui comprend des fruits et légumes colorés, des grains entiers et davantage de protéines végétales ; dormir suffisamment, faire de l’exercice et gérer le stress peut aider à réduire l’inflammationdit Prest.

En plus de manger plus de fruits et de légumes, consommer moins de sucres ajoutés peut également aider à réduire l’inflammation dans le corps, explique Keri Gans, MS, RDN, CDN diététiste nutritionniste et professeur de yoga certifié à New York.

L’essentiel

La chose la plus importante à retenir de cette étude est qu’une alimentation riche en polyphénols peut être anti-inflammatoire, explique le Dr Zashin. « En rhumatologie, on recommande souvent un diète méditerranéenne qui est un régime riche en polyphénols, destiné aux patients souffrant d’affections inflammatoires, qu’il s’agisse polyarthrite rhumatoïde ou lupus il ne s’agit donc que de l’étude soutenant cette recommandation.

Le Dr Zashin note que cette nouvelle recherche indique que si vous ajoutez également des aliments riches en acides aminés à votre alimentation, comme le lait, le saumon, le poulet ou d’autres types de viande maigre, vous pourriez obtenir un effet anti-inflammatoire encore plus important. .

Cependant, comme le souligne Gans, ces résultats ne devraient pas annuler l’avantage global de la consommation d’aliments riches en polyphénols, même sans protéines. Et l’étude n’est pas sans inconvénients, puisqu’elle a été menée sur des cellules et non sur des humains. “Il convient également de noter que cette étude est une étude in vitro qui n’est pas la même chose qu’une étude menée sur des humains et doit être considérée comme des résultats préliminaires.”

Dans l’ensemble, les résultats des chercheurs démontrent davantage l’importance d’avoir un régime alimentaire comprenant une variété d’aliments riches en polyphénols pour améliorer la qualité de l’alimentation et la santé, explique Prest.

