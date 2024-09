L’ajout du quatrième étage de la Maison Ronald McDonald de CNY est terminé

7 septembre — SYRACUSE — L’agrandissement de 1,1 million de dollars de la Ronald McDonald House du centre de New York a été achevé, son ouverture officielle étant marquée par une cérémonie jeudi.

Avec l’achèvement de l’agrandissement, la Maison Ronald McDonald de CNY est mieux équipée pour répondre aux besoins croissants des familles d’accueil et accueillir des familles nombreuses et multigénérationnelles.

L’année dernière, 43 % des familles qui ont séjourné dans l’établissement venaient du nord de l’État de New York.

La Maison Ronald McDonald de Syracuse a ouvert ses portes il y a 42 ans au 1027 E. Genesee St. et a déménagé sur son site actuel au 1100 E. Genesee St. en 2012. Elle a été conçue pour ajouter un quatrième étage.

Le projet d’agrandissement a nécessité la rénovation de plus de 9 000 pieds carrés d’espace jusque-là inachevé au quatrième étage pour ajouter six nouvelles suites familiales. Les nouvelles suites familiales, composées de quatre suites à une chambre et de deux suites à deux chambres, permettent au RMHC de CNY d’augmenter sa capacité et d’offrir davantage d’espaces axés sur la famille aux familles nombreuses et multigénérationnelles.

De plus, les suites offrent un espace de vie privé aux familles avec enfants immunodéprimés et offrent aux parents qui travaillent et aux membres de la famille un espace désigné pour travailler à distance pendant leur séjour.

« Nous sommes ravis de commencer à utiliser ces nouvelles suites pour servir encore plus de familles dans le besoin et les garder à l’aise et à proximité lorsque cela compte le plus », a déclaré Beth Trunfio, directrice générale du RMHC de CNY, dans un communiqué de presse. « Cette extension nous aidera à porter le confort, l’attention et l’amour à de nouveaux sommets, et elle a été véritablement rendue possible grâce à la générosité et au soutien incroyable que nous avons reçus de notre communauté et de nos donateurs. »

La construction du projet a commencé l’automne dernier et a été gérée par Zausmer-Frisch, Scruton & Aggarwal, qui a conçu et construit la Maison Ronald McDonald du CNY en 2011-2012.

Il existe près de 400 programmes Ronald McDonald House aux États-Unis. Il s’agit d’une organisation caritative mondiale comptant plus de 260 sections dans plus de 60 pays.

Ronald McDonald House Charities of Central New York gère la CNY Ronald McDonald House 24 heures sur 24, toute l’année, sans frais pour les familles dont les enfants reçoivent un traitement médical en hospitalisation ou en consultation externe dans les hôpitaux et cliniques affiliés de la région de Syracuse. La CNY Ronald McDonald House, entièrement accessible, offre le confort d’une chambre confortable et d’un lit chaud, des repas faits maison et du soutien et de la compassion. Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez le site rmhcny.org.