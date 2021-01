Dans le but de mieux identifier les symptômes du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants, les chercheurs se sont portés garant de l’ajout de simulations informatiques aux méthodes de test cognitif, afin de mesurer la présence et la gravité des problèmes de comportement chez les enfants. Les tests cognitifs dans le TDAH sont utilisés pour identifier une variété de symptômes et de déficits, y compris l’attention sélective, une mauvaise mémoire de travail, une perception du temps altérée, des difficultés à maintenir l’attention et un comportement impulsif.

Selon des chercheurs de l’Ohio State University, pour le TDAH, cependant, ces tests cognitifs ne capturent souvent pas la complexité des symptômes. L’avènement de la psychiatrie computationnelle, en comparant un modèle simulé par ordinateur des processus cérébraux normaux aux processus dysfonctionnels observés dans les tests, pourrait être un complément important au processus de diagnostic du TDAH, ont rapporté les chercheurs dans une nouvelle revue publiée dans la revue Psychological Bulletin.

Les enfants atteints de TDAH prennent plus de temps à prendre des décisions lors de l’exécution de tâches que les enfants qui ne souffrent pas du trouble, et les tests se sont appuyés sur les temps de réponse moyens pour expliquer la différence, mais il y a des subtilités à ce dysfonctionnement qu’un modèle informatique pourrait aider à identifier. informations que les cliniciens, les parents et les enseignants pourraient utiliser pour faciliter la vie des enfants atteints de TDAH.

«Nous pouvons utiliser des modèles pour simuler le processus de décision et voir comment la prise de décision se déroule au fil du temps et mieux comprendre pourquoi les enfants atteints de TDAH mettent plus de temps à prendre des décisions», a déclaré Nadja Ging-Jehli, auteur principal de la revue.

L’équipe de recherche a examiné 50 études de tests cognitifs pour le TDAH et décrit comment trois types courants de modèles informatiques pourraient compléter ces tests. Les chercheurs proposent des recommandations pour les tests et la pratique clinique pour atteindre trois objectifs principaux: mieux caractériser le TDAH et tout diagnostic de santé mentale qui l’accompagne, comme l’anxiété et la dépression, améliorer les résultats du traitement et potentiellement prédire quels enfants «perdront» le diagnostic de TDAH à l’âge adulte.

La revue a également identifié un facteur de complication pour la recherche sur le TDAH en allant de l’avant avec un éventail plus large de symptômes évidents de l’extérieur ainsi que des caractéristiques subtiles difficiles à détecter avec les méthodes de test les plus courantes.

Comprendre que les enfants atteints de TDAH ont tant de différences fondées sur la biologie suggère qu’un seul test basé sur une tâche n’est pas suffisant pour poser un diagnostic significatif de TDAH, ont déclaré les chercheurs.

«Le TDAH n’est pas seulement l’enfant qui bouge et qui est agité sur une chaise. C’est aussi l’enfant qui est inattentif à cause de la rêverie. Même si cet enfant est plus introverti et n’exprime pas autant de symptômes qu’un enfant hyperactif, cela ne Cela ne veut pas dire que l’enfant ne souffre pas », a expliqué Ging-Jehli.

La rêverie est particulièrement courante chez les filles, qui ne sont pas inscrites dans des études sur le TDAH presque aussi souvent que les garçons, a-t-elle déclaré.