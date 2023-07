L’ajout de DeAndre Hopkins pourrait faire des Titans un véritable concurrent pour l’AFC Sud

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Les malheurs des Titans en 2022 – l’enfer des blessures, une séquence de sept défaites consécutives pour terminer la saison – suggèrent qu’ils n’étaient pas aussi loin derrière les Jaguars de l’AFC Sud que le pensait le fan profane. Mais l’attaque terne du Tennessee a rendu difficile l’idée qu’il pourrait défier un ascendant Jacksonville en 2023.

Le calcul a maintenant changé. Avec l’ajout attendu de l’ancien receveur All-Pro DeAndre Hopkins, qui approcherait d’un contrat de deux ans avec les Titans d’une valeur de 26 millions de dollars et pouvant atteindre 32 millions de dollars avec des incitations, le Tennessee en a assez pour faire de la course au titre de division un combat.

Cela ne signifie pas que les Jaguars ne restent pas les favoris. Ils ont un quart-arrière de franchise en hausse à Trevor Lawrence. Ils ont une continuité d’entraînement. Ils ont 20 partants de retour – neuf en attaque (plus Calvin Ridley) et les 11 en défense.

Mais la plus grande préoccupation des Titans, la salle de réception, semble beaucoup plus prometteuse maintenant que Hopkins est jumelé avec le pro de deuxième année Treylon Burks, qui a fait preuve d’un conditionnement et d’une confiance améliorés pendant le programme d’intersaison de l’équipe.

La production de Hopkins la saison dernière suggère qu’il pourrait encore jouer à un niveau élevé. Le joueur de 31 ans a récolté en moyenne 79,7 verges sur réception par match en jouant avec trois quarts différents – Kyler Murray, Colt McCoy et Trace McSorley. Sur les huit matchs qu’il a ratés, seuls deux étaient dus à une blessure. Ce sont des indications que cette expérience de récepteur vétéran pourrait se dérouler différemment de celles avec Robert Woods (2022) et Julio Jones (2021).

Hopkins donne un coup de pouce majeur à une salle de réception qui la saison dernière s’est classée parmi les trois dernières de la ligue pour les réceptions (130), les verges de réception (1 590), le taux de capture (56,8%) et les verges après la capture (501). Les receveurs larges des Titans avaient en moyenne 2,6 mètres de séparation avec le défenseur le plus proche à l’arrivée d’un lancer, à égalité pour le pire de la NFL, selon Next Gen Stats. Ils étaient considérés comme « ouverts » (le défenseur le plus proche étant à plus de trois mètres à l’arrivée de la passe) seulement 32,2% du temps, le troisième pire de la ligue, par NGS. Plus d’un quart des passes qui leur ont été faites la saison dernière (25,4%) ont été considérées comme des lancers de « fenêtre étroite » (où la séparation entre la cible et le défenseur le plus proche est inférieure à un mètre), avant-dernière de la ligue, par NGS.

Hopkins facilite la vie de Burks, de l’ailier serré de deuxième année Chig Okonkwo et du reste des attrapeurs de passes des Titans. Il donne au quart-arrière Ryan Tannehill une cible fiable. Il donne au Tennessee un jeu de passes qui peut menacer les défenses adverses, une unité globale qui peut soulager un Derrick Henry toujours d’élite, qui fait régulièrement face à des cartons empilés.

Les Titans associeront une attaque plus respectable à leur défense solide et fiable, une défense qui pourrait être encore meilleure avec le retour du remarquable lanceur de passes Harold Landry III, leader du sac du Tennessee de 2019 à 21. Landry a raté toute la saison dernière avec une déchirure du ligament croisé antérieur.

Les soucis de profondeur des Titans, des deux côtés du ballon, sont toujours là. L’incertitude entoure une nouvelle ligne offensive, qui sera privée du plaqueur droit Nicholas Petit-Frère pendant les six premières semaines de la saison en raison d’une violation de la politique de jeu de la ligue.

Mais on sait de quoi l’entraîneur Mike Vrabel est capable, comment il trouve les moyens de maximiser son équipe quel que soit le personnel. Et le sol du Tennessee est surélevé avec Hopkins sur la photo.

Cela ressemble à une équipe qui peut rendre la vie plus difficile à Jacksonville dans sa division – et se disputer une place en séries éliminatoires, comme elle l’a toujours fait à l’ère Vrabel.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

