L’ajout conçu par Peter Zumthor au LACMA ouvrira ses portes en avril 2026

Les responsables du Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ont annoncé la date d’achèvement des galeries David Geffen conçues par Peter Zumthor. Le projet très attendu sera ouvert au public en avril 2026.

L’annonce intervient après quatre années de construction sur l’ajout parallèle au boulevard Wilshire. Cette semaine, les échafaudages seront retirés des galeries David Geffen, donnant au public un premier aperçu de la forme horizontale de 900 pieds de long.

Environ 90 pour cent de la construction est terminée, ont indiqué les responsables du LACMA dans un communiqué de presse. Les travaux majeurs devraient s’achever d’ici la fin de 2024, et le LACMA commencera à déplacer les principales fonctions opérationnelles et les œuvres d’art dans le bâtiment conçu par Zumthor au début de 2025.

La construction du LACMA a été une longue série d’essais et de tribulations, et le projet s’est heurté dès le départ à une vive opposition. Enregistrerune organisation locale à but non lucratif 501(c)3 créée en 2019, s’est efforcée de sauver de la démolition le LACMA original conçu par William Pereira, mais ces efforts ont été infructueux et le bâtiment conçu par Perreira a été démoli la même année. Dans un article d’opinion pour UNAntonio Pacheco a qualifié le projet de Zumthor de « affront au patrimoine architectural et culturel de Los Angeles ».

Les rendus finaux du projet ont été publiés en 2020, comme le rapporte UN. Lorsque les galeries David Geffen ouvriront leurs portes en avril 2026, cela marquera le point culminant d’un projet de transformation du campus de deux décennies. Les phases précédentes ont livré le Broad Contemporary Art Museum (2008) et le pavillon d’exposition Lynda et Stewart Resnick (2010). Ces deux ajouts ont été réalisés par Renzo Piano Building Workshop.

« Être si proche de l’ouverture de nos nouvelles galeries et d’avoir autant d’art exposé est incroyablement excitant », a partagé Michael Govan, PDG du LACMA et directeur de Wallis Annenberg. « Tant de personnes ont contribué à faire de cette vision du LACMA et de Los Angeles une réalité, et nous sommes reconnaissants envers chacun d’entre eux. »

Une fois terminée, la transformation en plusieurs phases donnera au LACMA 220 000 pieds carrés d’espace de galerie, soit une énorme augmentation par rapport aux 130 000 pieds carrés dont elle disposait en 2007. « Quand l’échafaudage tombera », a poursuivi Govan, « [Los Angeles] Je verrai enfin à 360 degrés l’étonnante réalisation architecturale de Peter Zumthor et commencerai à sentir à quel point ce bâtiment sera merveilleux à l’intérieur. Nous avons hâte d’ouvrir au public en avril 2026. »