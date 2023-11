L’AJC et des dizaines d’organisations juives appellent les entreprises technologiques à faire davantage pour lutter contre la montée de l’antisémitisme

L’American Jewish Committee (AJC), l’organisation mondiale de défense du peuple juif, a été rejoint aujourd’hui par une cinquantaine d’organisations communautaires juives du monde entier pour exhorter les entreprises de technologie et de médias sociaux à prendre des mesures rapides et efficaces pour contrer « l’augmentation du contenu en ligne ». célébrant l’organisation terroriste Hamas et les meurtres odieux et les attaques connexes qu’elle a commis contre 1 400 civils en Israël le 7 octobre 2023 et depuis.

Comme le déclarent les groupes dans leur lettre ouverte aux dirigeants de l’entreprise : « Nous avons par la suite observé une augmentation spectaculaire des discours de haine antisémites et de la désinformation sur plusieurs plateformes de médias sociaux et services technologiques à la suite des attaques, qui ont déclenché de violentes attaques contre les Juifs et les Israéliens dans le monde entier. . Puisque le Hamas et d’autres organisations terroristes se consacrent à la destruction violente d’Israël et au meurtre de civils juifs, les éloges de toutes sortes envers ces organisations et leurs dirigeants augmentent le danger réel auquel les Juifs sont confrontés aujourd’hui. Nous savons que les périodes de violence intense au Moyen-Orient s’accompagnent souvent d’une augmentation des agressions – verbales et physiques – contre les Juifs et leurs institutions. […] Depuis le 7 octobre 2023, les incidents antisémites, souvent motivés par ce qui est vu dans les médias et sur les réseaux sociaux, se sont multipliés dans le monde entier.

En réponse à cette montée de l’antisémitisme, les groupes exhortent les entreprises « à adopter et à appliquer des politiques qui protègent les Juifs confrontés à des menaces à leurs droits à la vie et à l’intégrité physique, à la liberté de religion ou de conviction, et au droit de participer aux activités publiques et culturelles ». vie, notamment en supprimant de leurs plateformes les contenus qui encouragent ou créent un risque imminent de tels préjudices », tout en précisant que ces plateformes « devraient permettre un débat approfondi et l’expression d’un large éventail de positions, y compris les critiques d’Israël et expressions non violentes de soutien à l’État palestinien. »

Outre l’AJC, la lettre était signée par :

Congrès juif mondial

Conférence des présidents des principales organisations juives

Fédérations juives d’Amérique du Nord

Ligue anti-diffamation

B’nai B’rith International

Congrès juif européen

Union européenne des étudiants juifs

Mouvement de lutte contre l’antisémitisme

Association des centres communautaires juifs d’Amérique du Nord

Le Conseil Australie/Israël et des Affaires juives

Mouvement sioniste américain

MERCAZ ÉTATS-UNIS

Conseil des députés des Juifs britanniques

Confédération des associations israélites du Venezuela

Comité de coordination des organisations juives de Belgique

Centre pour Israël et les Affaires juives (Canada)

Comité central d’Israël de l’Uruguay

Community Service Trust, Royaume-Uni

Confédération des communautés juives de Colombie

Fédération des communautés juives de République tchèque

Fédération des communautés juives d’Espagne

HIAS

HIAS-JCORE (Royaume-Uni)

Communauté israélienne du Salvador

Confédération israélienne du Brésil

Communauté juive d’Argentine (AMIA)

Communauté juive d’Équateur

Communauté juive du Chili

Communauté juive du Guatemala

Communauté juive de Lituanie

Confédération juive d’Ukraine

Forum juif du Mexique

Comité représentatif juif du Paraguay

Conseil représentatif juif d’Irlande

Association juive d’échange culturel de Taiwan

Conseil letton des communautés juives

Congrès juif du Panama

Groupe de travail Maccabée

Minyan sur la paume – Communauté juive de Dubaï

Communauté juive du Myanmar

La Coalition nationale soutenant la communauté juive eurasienne

Organisation des Juifs de Bulgarie « Shalom »

Assemblée rabbinique et Synagogue unie du judaïsme conservateur

L’Union des associations et communautés publiques juives biélorusses

Hadassah, l’Organisation des femmes sionistes d’Amérique

Pour compléter la lettre, l’AJC est également encourager les utilisateurs des médias sociaux faire appel à X, TikTok, Meta, Snap Inc. et YouTube pour lutter contre l’antisémitisme et la propagande pro-Hamas en ligne.

Le texte intégral de la lettre ci-dessous peut être consulté ici.

Chers PDG d’entreprises technologiques et leaders de l’industrie,

Nous, organisations et dirigeants de la communauté juive soussignés, vous écrivons pour exprimer notre inquiétude face à l’augmentation du contenu en ligne célébrant l’organisation terroriste Hamas et les meurtres odieux et attaques connexes commis par le Hamas contre 1 400 civils en Israël à partir du 7 octobre 2023.

Nous avons ensuite observé une augmentation spectaculaire des discours de haine antisémites et de la désinformation sur plusieurs plateformes de médias sociaux et services technologiques à la suite des attaques, qui ont déclenché de violentes attaques contre les Juifs et les Israéliens dans le monde entier. Puisque le Hamas et d’autres organisations terroristes se consacrent à la destruction violente d’Israël et au meurtre de civils juifs, les éloges de toutes sortes envers ces organisations et leurs dirigeants augmentent le danger réel auquel les Juifs sont confrontés aujourd’hui. Nous savons que les périodes de violence intense au Moyen-Orient s’accompagnent souvent d’une augmentation des agressions – verbales et physiques – contre les Juifs et leurs institutions dans le monde entier. Lors de l’escalade des hostilités entre Israël et le Hamas en mai 2021, par exemple, les États-Unis ont connu une augmentation de 80 % de l’antisémitisme et les incidents au Royaume-Uni ont grimpé de 500 %. Depuis le 7 octobre 2023, les incidents antisémites, souvent motivés par ce qui apparaît dans les médias et sur les réseaux sociaux, se sont multipliés partout dans le monde.

Nous vous invitons à prendre des mesures rapides et efficaces pour limiter la présence et la visibilité des contenus antisémites ; la désinformation telle que des affirmations fausses ou invérifiables qui créent un risque que les Juifs, Israéliens ou autres soient confrontés à des violences imminentes ; et du contenu louant, glorifiant ou exprimant de toute autre manière son soutien au Hamas et à d’autres groupes terroristes antisémites, sur vos plateformes et services. Nous saluons les efforts déployés par les entreprises pour intensifier l’application des politiques interdisant les contenus préjudiciables de cette nature depuis le 7 octobre. Nous soulignons que ces efforts doivent être maintenus et non réduits, alors que les Juifs et les Israéliens du monde entier continuent d’être confrontés à de graves menaces de violence, de harcèlement. et les abus alimentés par la haine en ligne et la désinformation dangereuse.

Récemment, certaines organisations de défense ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les médias sociaux et les entreprises technologiques ont mis en œuvre des politiques visant à atténuer la montée des contenus préjudiciables liés au conflit, d’une manière qui a eu un impact disproportionné et discriminatoire sur les utilisateurs soucieux du bien-être des Palestiniens.

Nous apprécions grandement l’engagement pris par plusieurs entreprises d’éviter autant que possible de porter atteinte aux droits de l’homme ou de causer des impacts négatifs sur les droits de l’homme. Nous sommes d’accord sur le fait que les entreprises technologiques devraient permettre un débat approfondi et l’expression d’un large éventail de positions, y compris des critiques à l’égard d’Israël et des expressions non violentes de soutien à un État palestinien. Cependant, nous attendons également des entreprises qu’elles s’engagent en faveur de la sécurité, y compris celle des Juifs du monde entier.

Nous exhortons donc les entreprises à adopter et à appliquer des politiques qui protègent les Juifs confrontés à des menaces à leurs droits à la vie et à l’intégrité physique, à la liberté de religion ou de conviction, et à leur droit de participer à la vie publique et culturelle, notamment en supprimant le contenu de leurs plateformes. qui encourage ou crée un risque imminent de tels préjudices. À l’inverse, autoriser la propagande du Hamas, y compris les messages qui justifient, applaudissent et encouragent le terrorisme et le meurtre de civils, appellent à la destruction de l’État d’Israël ou constituent de toute autre manière un discours de haine antisémite sur vos plateformes, est incompatible avec votre obligation de lutter contre les atteintes humaines négatives. les impacts sur les droits découlant des opérations de vos entreprises.

Nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

Aucune entreprise ne devrait autoriser les contenus qui légitiment ou glorifient des groupes comme le Hamas pour lesquels le terrorisme est une tactique essentielle, car cela transmet le message selon lequel le meurtre de civils, y compris, mais sans s’y limiter, de Juifs, est une forme acceptable de plaidoyer ; ou qui appelle ou célèbre le meurtre de civils de manière plus générale.

Les entreprises devraient interdire les contenus antisémites sur leurs plateformes et services, ce que nous comprenons en référence à la définition de travail de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Cela inclut la désinformation et la désinformation qui ont pour effet de véhiculer des stéréotypes et des complots antisémites. Des interventions moins sévères que la suppression de tels contenus, telles que des étiquettes, des écrans d’avertissement ou d’autres mesures visant à réduire la diffusion, peuvent être utiles mais n’offrent pas la même protection.

Les entreprises doivent veiller à prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement leurs politiques relatives aux contenus préjudiciables et à la désinformation dans toutes les langues et dialectes. Les tensions accrues font qu’il est particulièrement probable que certains contenus qui pouvaient auparavant être considérés comme inoffensifs incitent ou alimentent aujourd’hui des dommages hors ligne. Alors que la guerre se poursuit et que les Juifs sont confrontés à un danger imminent, les entreprises doivent revoir leurs contenus en gardant à l’esprit ce contexte spécifique.

Les entreprises doivent rapidement collaborer avec les parties prenantes appropriées qui peuvent les aider à identifier les allégations concernant le conflit qui sont fausses, susceptibles de contribuer à un risque de violence ou de préjudice physique imminent, ou pour lesquelles des sources faisant autorité sont absentes.

Les entreprises ne devraient pas apporter de modifications à leurs politiques existantes qui auraient pour conséquence d’accroître la visibilité et la diffusion de contenus antisémites, de désinformations susceptibles de contribuer à un risque de préjudice, ou de contenus exprimant un soutien au meurtre de civils ou à des individus et organisations motivés. par de violentes idéologies antisémites.

Nous savons que vous, en tant que leaders du secteur technologique, comprenez la grande responsabilité qui vous incombe. Nous vous exhortons à prendre des mesures pour promouvoir un discours en ligne qui privilégie les informations vérifiées et vérifiées ; ne célèbre ni ne promeut la terreur ; et ne met pas davantage en péril les communautés vulnérables.

Merci pour votre considération. […]

L’AJC est l’organisation mondiale de défense du peuple juif. Avec un siège social à New York, 25 bureaux à travers les États-Unis, 14 postes à l’étranger, ainsi que des partenariats avec…