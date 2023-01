L’Ajax se sépare d’Alfred Schreuder au milieu de sept matchs sans victoire

L’Ajax Amsterdam, champion des Pays-Bas, a limogé l’entraîneur Alfred Schreuder après un match nul 1-1 contre Volendam jeudi, prolongeant la séquence sans victoire de son équipe à sept matches de championnat, a annoncé le club.

Schreuder a été nommé pour un contrat de deux ans en mai pour remplacer Erik ten Hag après avoir quitté le club basé à Amsterdam pour prendre la relève en tant que manager de Manchester United.

Mais avec l’Ajax cinquième en Eredivisie, à sept points du leader Feyenoord après 18 matches, ils ont décidé de se séparer de l’ancien entraîneur du Club de Bruges.

“C’est une décision douloureuse, mais c’est nécessaire”, a déclaré le directeur général de l’Ajax, Edwin van der Sar, dans un communiqué. « Malgré le bon début de saison, nous avons perdu beaucoup de points inutiles. Le football lui-même était précaire aussi.

« En raison de la Coupe du monde, nous avons eu une pause précoce et longue pendant l’hiver. Nous avons donné à Alfred notre temps et notre confiance pour changer la façon dont les choses se passaient. Il est devenu clair pour nous qu’il ne pouvait pas changer la marée.

L’Ajax n’a plus gagné en championnat depuis sa défaite contre le RKC Waalwijk le 23 octobre et a fait match nul lors de ses six derniers matches d’Eredivisie.

