L’Ajax recrute l’ancien entraîneur Louis Van Gaal comme conseiller

L’Ajax Amsterdam a embauché son ancien entraîneur-chef Louis van Gaal comme conseiller, a annoncé mardi le club néerlandais, alors qu’il cherche à mettre fin à une série de résultats décevants.

L’Ajax occupe la 15e place du classement de l’Eredivisie qui compte 18 équipes et n’a remporté aucun match depuis le week-end d’ouverture, malgré des dépenses de plus de 100 millions d’euros (104,71 millions de dollars) pour de nouveaux joueurs lors de la clôture de la saison.

L’Ajax a terminé troisième la saison dernière et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois en 13 saisons.

Van Gaal, 72 ans, a remporté trois championnats de championnat et la Ligue des champions 1995 en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe d’Amsterdam entre 1991 et 1997.

« Je veux aider l’Ajax, j’aimerais apporter mes connaissances en football », a déclaré Van Gaal dans un communiqué. « Il faut retrouver le chemin de la montée. »

Louis van Gaal a récemment entraîné les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022. Simon Bruty/Anychance/Getty Images

La semaine dernière, l’Ajax a licencié son directeur du football, Sven Mislintat, nommé en mai seulement, dans le but d’apaiser les troubles dans et autour du club en raison de résultats décevants.

Le limogeage de Mislintat est intervenu quelques heures après que le match à domicile contre Feyenoord ait dû être abandonné lorsque les supporters ont commencé à s’émeuter alors que l’Ajax perdait 3-0.

L’Ajax a finalement perdu le match 4-0 lorsque le reste s’est joué mercredi dernier.

Le match à l’extérieur de l’Ajax contre le RKC Waalwijk samedi dernier a également été interrompu à quelques minutes de la fin, après que le gardien du RKC Etienne Vaessen ait été éliminé lors d’un affrontement avec un joueur adverse – alors que l’Ajax menait 3-2.

Van Gaal, qui a déclaré l’année dernière qu’il était traité pour un cancer de la prostate, est un héros à l’Ajax depuis qu’il a mené le club à son dernier triomphe en Ligue des champions. Il a entraîné une équipe remplie de talents locaux qui a battu l’AC Milan 1-0 en finale pour remporter la plus grande compétition de clubs d’Europe.

Il a également entraîné de grands clubs, dont le Bayern Munich, Barcelone et Manchester United, et a entraîné trois fois l’équipe nationale des Pays-Bas, le plus récemment lors de la Coupe du monde au Qatar.

Van Gaal a mené les Pays-Bas aux quarts de finale au Qatar l’année dernière, où son équipe a perdu contre l’Argentine de Lionel Messi, qui a ensuite remporté le titre. Après que le match de mauvaise humeur ait été décidé par des tirs au but, Van Gaal a déclaré que c’était son « tout dernier match ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.