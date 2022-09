L’Ajax prouve qu’il est le club le plus stylé d’Europe avec un superbe kit d’avant-match pour aller avec des maillots incroyables

L’Ajax a encore renforcé son statut de club le mieux habillé d’Europe cette saison en ajoutant un nouveau lot de vêtements d’avant-match impeccables à sa collection de kits 2022-23 déjà exquise.

Les champions d’Eredivisie se sont associés à la marque de mode basée à Amsterdam Daily Paper pour créer une gamme d’équipements inspirés de la capitale néerlandaise qui comprend un maillot, une veste hymne, un survêtement et un sweat à capuche.

Outre des joueurs vedettes tels que Steven Bergwijn, Daley Blind, Dusan Tadic et Jurrien Timber, l’Ajax a également a fait appel au mannequin néerlandais Imaan Hammam pour aider au lancement de la collection et elle raconte la vidéo de lancement avec une ode à sa ville natale.

Adidas

Le nouveau maillot d’avant-match va encore plus loin en célébrant le riche multiculturalisme d’Amsterdam avec un motif en losange distinctif inspiré à la fois des célèbres vieilles façades à pignon des maisons mitoyennes qui bordent les rues ainsi que des perles africaines traditionnelles.

Le fabricant Adidas affirme que les couleurs rouge, verte et noire représentent également la grande communauté de personnes ayant un héritage de toute l’Afrique qui habitent la ville.

C’est un étourdissement absolu, et serait l’un des meilleurs kits de la saison à part entière si l’Ajax choisissait de le porter pendant les matchs réels.

Une chose est sûre – c’est certainement la tête et les épaules au-dessus de la norme des terribles kits d’échauffement portés par les autres meilleurs clubs européens cette saison.

Adidas

La veste officielle de l’hymne sera portée par les joueurs lorsqu’ils s’aligneront avant les matchs nationaux et européens lorsque l’Ajax jouera dans leur maillot à domicile ou troisième. Il présente le même motif perlé sur la manche tandis que le thème panafricain se poursuit avec la croix Andreas, c’est-à-dire le sceau historique d’Amsterdam (les trois X qui ornent régulièrement l’attirail Ajax) réinterprété de manière créative comme un bouclier Masai avec des lances croisées sur le dos de la collier.

Adidas

Un autre point fort de la collaboration Ajax x Daily Paper est le sweat à capuche qui présente le même insigne Masai sur la capuche tandis que les armoiries de la marque de streetwear sont gravées sur le ventre.

La collection d’avant-match Daily Paper complète la garde-robe des jours de match de l’Ajax pour 2022-23, consolidant sa prétention en tant que le plus suave des meilleurs clubs européens cette saison. Ils ont repoussé la forte concurrence du Paris Saint-Germain, de la Juventus et de Barcelone pour dominer le classement européen des kits d’ESPN avec leurs superbes maillots de match domicile, extérieur et troisième match alternatif.

Dusan Tadic Perry van de Leuvert/NESImages/DeFodi Images via Getty Images

Intact depuis plus d’un siècle, le nouveau maillot domicile de l’Ajax suit le modèle classique familier avec le célèbre design “tablier” rouge et blanc orné avec goût de reflets et de reflets dorés. Jamais la vieille phrase “si ce n’est pas cassé, n’essayez pas de le réparer” n’a été aussi appropriée.

Steven Bergwijn Joris Verwijst/Agence BSR/Getty Images

Le maillot extérieur est un maillot bleu luxuriant qui permet aux bandes royales de garnitures rouges et dorées de vraiment ressortir. Une fois de plus, la croix d’Andreas est exposée, formée dans l’espace négatif créé par les formes triangulaires du col et des poignets.

adidas ✘ Ajax ✘ Daily Paper Des réflexions sur notre nouveau 3ème kit ? 💛 – AFC Ajax (@AFCAjax) 24 août 2022

Le troisième maillot était la première offre du partenariat d’Ajax avec Daily Paper. Le résultat était une chemise or / beige pâle et brunie couverte de taches floues qui, en y regardant de plus près, se sont révélées être de faibles images d’une sélection des terrains à 5 les plus importants d’Amsterdam – un clin d’œil à la “génération dorée” de la ville. footballeurs de rue.