L’Ajax-Feyenoord abandonné après que des supporters aient lancé des fusées éclairantes sur le terrain

Le match à domicile de l’Ajax en Eredivisie contre son rival Feyenoord a été suspendu 11 minutes après le début de la seconde période après que des supporters mécontents ont lancé des fusées éclairantes sur le terrain alors que les visiteurs menaient 3-0 dimanche.

Lorsque des fusées éclairantes ont été lancées sur le terrain pour la deuxième fois, dont beaucoup ont atterri près du but, l’arbitre a arrêté le match et a dirigé les joueurs vers le tunnel.

Les supporters n’ont pas prêté attention lorsque le club a affiché le message « L’allumage des feux d’artifice est interdit » sur le grand écran de la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam.

L’Ajax perdait 3-0 contre son rival Feyenoord avant que les supporters ne lancent des fusées éclairantes sur le terrain, entraînant l’abandon du match. Olaf Kraak/ANP/AFP via Getty Images

« L’un des matchs les plus importants aux Pays-Bas est interrompu », a déclaré le directeur général par intérim de l’Ajax, Jan van Halst. « C’est sérieux. Tout le monde est en colère et triste à cause de ça.

« Le plus important pour l’instant est que tout le monde – invités et supporters – quitte la Johan Cruiff Arena en toute sécurité. Pour l’instant, les choses semblent bien se passer. Mais nous essayons toujours de gérer la situation.

« Nous comprenons la déception des supporters. Nous avons un très mauvais début de saison. Il se passe beaucoup de choses autour de notre club. Mais ce n’est pas une raison pour ces actions. Nous désapprouvons fermement cela. Les mesures que nous prenons aux Pays-Bas cela ne fonctionne évidemment pas. Pas assez.

L’Ajax, qui a connu un mauvais début de saison avec une seule victoire, occupe la 13e place du championnat à 18 équipes. Ils ont concédé les trois buts dimanche en première mi-temps, provoquant le mécontentement des supporters.

Le club a terminé troisième la saison dernière et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois en 13 saisons. Ils avaient terminé sept fois champions et finalistes cinq autres au cours des 12 saisons précédentes.

Le derby de dimanche est le dernier à être abandonné dans le football néerlandais, qui a eu du mal à gérer le comportement des supporters ces dernières années.

La fédération néerlandaise de football (KNVB) a institué une règle qui suspend tout match pendant 10 minutes après qu’un objet ait été lancé par des supporters sur le terrain. Une fois qu’un match a repris pour la deuxième fois, tout autre objet lancé entraînera l’abandon du match.

Le ministre néerlandais de la Justice par intérim, Dilan Yesilgöz-Zegerius, a déclaré dans un message sur X, anciennement Twitter : « Cela n’a plus rien à voir avec le football et le fait d’être supporter. Vous jouez avec la sécurité des joueurs, des autres supporters et de vous-même. Honte à vous. » ! »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.