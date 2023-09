L’Ajax envisage une action en justice après la fin du match de la FA contre Feyenoord

L’Ajax a déclaré lundi qu’il envisageait d’engager une action en justice contre la fédération néerlandaise de football (KNVB) après que l’instance dirigeante a ordonné que le reste de son match abandonné contre Feyenoord se termine mercredi à huis clos.

Feyenoord gagnait 3-0 à l’extérieur contre son grand rival l’Ajax après 55 minutes lorsque les supporters locaux ont lancé des fusées éclairantes sur le terrain, provoquant l’abandon du match d’Eredivisie.

L’Ajax devait initialement affronter mercredi son adversaire de la Coupe KNVB, le FC Volendam. Les deux équipes envisagent d’intenter une action en justice.

L’Ajax a déclaré lundi dans un communiqué : « En raison des matches nationaux et internationaux, la première fois possible pour affronter l’Ajax – Feyenoord du point de vue de l’Ajax est la première semaine de novembre. Ensuite, un tour de coupe est joué dans lequel l’Ajax et le Feyenoord ne jouent pas. participer. Le FC Volendam le fait.

La KNVB a défendu sa décision dans sa propre déclaration.

« Le principe de base est que la compétition doit être la plus équitable possible et qu’un match doit donc se décider de préférence sur le terrain. Le match doit ensuite reprendre le plus rapidement possible. »

Le match d’Eredivisie de dimanche entre l’Ajax et Feyenoord a été interrompu après 55 minutes en raison de fusées éclairantes lancées sur le terrain. ANP via Getty Images

Le match d’Eredivisie entre l’Ajax et le FC Volendam, initialement prévu mercredi, sera reporté à une date ultérieure, a ajouté la KNVB.

La police montée a ensuite utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les supporters émeutiers à l’extérieur du stade après qu’un groupe de supporters de l’Ajax en colère ait tenté de se frayer un chemin à l’intérieur de l’arène après l’arrêt du match.

La police néerlandaise a confirmé lundi que 15 arrestations avaient été effectuées en lien avec ces incidents, et que deux policiers avaient été blessés.

La police a déclaré dans un communiqué : « Après le match abandonné Ajax-Feyenoord le dimanche 24 septembre, les choses sont devenues incontrôlables autour de la Johan Cruijff Arena. Des supporters anti-émeutes sont entrés de force dans l’entrée principale et ont jeté des pierres sur l’unité mobile (ME). »

Le derby de dimanche devient le dernier match abandonné dans le football néerlandais, qui a eu du mal à gérer le comportement des supporters ces dernières années.

L’entraîneur de Feyenoord, Arne Slot, a déclaré qu’il était « particulièrement ennuyeux » que son équipe ne soit pas parvenue à terminer ce qui avait été une superbe performance.

« De cette façon, la chance de réaliser quelque chose de très beau nous est retirée », a déclaré Slot. « Nous comprenons la décision qui a été prise, mais nous ne ressentons pas de sentiment de victoire… Nous ne monterons donc certainement pas dans le bus satisfaits. »