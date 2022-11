Laitue à nouveau au menu de la Floride pour ralentir la famine des lamantins

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – La laitue sera à nouveau au menu cette année pour les lamantins de Floride dans le cadre d’un effort visant à ralentir la mort par famine des mammifères marins bien-aimés, ont déclaré mercredi des responsables de la faune.

Des plans sont déjà en place pour reprendre un programme d’alimentation expérimental dans une centrale électrique à eau chaude près de Cap Canaveral. L’année dernière, environ 202 000 livres (91 600 kilogrammes) de laitue ont été données aux lamantins qui s’y rassemblent par milliers lorsque le temps se refroidit.

L’objectif principal est de réduire la pollution provenant de l’agriculture, des sources urbaines et des eaux usées qui a provoqué une mortalité massive dans les herbiers marins dont dépendent les lamantins pour se nourrir. Un district de gestion de l’eau a constaté qu’il y avait eu une baisse de 75% des herbiers marins dans le lagon critique de la rivière Indian depuis 2009.

“Cela a très bien fonctionné l’année dernière. Nous continuerons sur ce site », a déclaré Ron Mezich de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. « Nous espérons que ce ne sera jamais une situation permanente. Nous ne voulons pas avoir à nourrir des populations sauvages.

Le programme d’alimentation a été lancé l’hiver dernier après qu’un record de 1 100 lamantins sont morts en 2021, principalement de faim mais aussi de collisions avec des bateaux. Cette année, jusqu’au 4 novembre, 735 décès de lamantins ont été enregistrés, selon les statistiques de l’État.

Les lamantins sont de gentils géants à queue ronde, parfois appelés vaches marines, qui pèsent jusqu’à 1 200 livres (550 kilogrammes) et peuvent vivre jusqu’à 65 ans. Les lamantins sont le mammifère marin officiel de l’État de Floride, mais sont répertoriés comme une espèce menacée.

Bien que les décès par famine soient très préoccupants, Mezich a déclaré que les lamantins ne sont pas en danger d’extinction en Floride.

Les lamantins d’autres parties de la Floride ne sont pas en danger par manque de nourriture et n’ont pas besoin de la laitue romaine et de la laitue pommée que l’État fournira sur la côte est de l’État, ont déclaré des responsables.

La date exacte de début du programme d’alimentation n’a pas été fixée, mais cela se produira probablement en décembre.

Pendant ce temps, les lamantins souffrant de malnutrition chronique continuent d’être secourus et réhabilités dans des installations à travers le pays, notamment SeaWorld Orlando, des zoos et d’autres aquariums, a déclaré Terri Calleson, biologiste au US Fish and Wildlife Service. Elle a dit qu’environ 80 personnes sont actuellement soignées dans ces endroits, y compris des veaux orphelins.

“C’est encore bien plus élevé qu’il y a cinq ans”, a déclaré Calleson. “Nous avons déjà des lamantins émaciés qui arrivent.”

La solution à long terme consiste à améliorer la qualité de l’eau afin que la prolifération d’algues et d’autres problèmes liés à la pollution ne tuent pas les herbiers marins dont dépendent les lamantins, a déclaré le porte-parole du programme FWC Tom Reinert.

Bien que la qualité de l’eau se soit améliorée le long de la côte est de l’État et que certaines herbes marines poussent à nouveau naturellement, il faudra des herbes marines cultivées en pépinière pour restaurer la nourriture des lamantins à des niveaux acceptables, a-t-il déclaré.

“Cela va encore prendre un certain nombre d’années”, a déclaré Reinert.

Curt Anderson, Associated Press