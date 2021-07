L’AITA répond à Rohan Bopanna et Sania Mirza qui appellent l’association pour « tromper » tout le monde

All India Tennis Association (AITA) a réagi à Rohan Bopanna et Sania Mirza se rendant sur Twitter pour dire que l’association fournit de fausses informations aux « joueurs, au gouvernement, aux médias et à tout le monde » concernant le nom de Sumit Nagal envoyé pour le double masculin avec Bopanna comme changement de dernière minute. Nagal a fait la coupe pour l’épreuve du simple messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo alors que des retraits à grande échelle l’ont poussé à l’intérieur de la marque de qualification. L’AITA l’a ensuite rapidement jumelé avec Bopanna pour la compétition de double messieurs en retirant le nomination.

Bopanna s’est ensuite adressé à Twitter pour réprimander l’AITA et a déclaré que l’association induisait tout le monde en erreur en disant que lui et Nagal avaient une chance de se qualifier. « L’ITF n’a jamais accepté d’inscription pour Sumit Nagal et moi-même. L’ITF a clairement indiqué qu’aucun changement n’était autorisé après la date limite de nomination (22 juin), sauf en cas de blessure/maladie. L’AITA a induit en erreur les joueurs, le gouvernement, les médias et tout le monde en déclarant que nous avons encore une chance », a-t-il tweeté.

Mirza a réagi au tweet de Bopanna en le qualifiant de « ridicule et honteux » et a déclaré qu’ils avaient peut-être sacrifié une chance de remporter une médaille en double mixte. « Whaaattt ??? Si cela est vrai, alors c’est absolument ridicule et honteux.. par cela, cela signifie aussi que nous avons sacrifié une très bonne chance de médaille en double mixte si vous et moi avions joué comme prévu. On nous a tous les deux dit que vous et Sumit vous aviez donné vos noms », a-t-elle répondu.

Lundi, le secrétaire général honoraire de l’AITA, Anil Dhupar, a exprimé son mécontentement face aux commentaires de Bopanna et Mirza et a déclaré qu’ils étaient inappropriés. « Les commentaires sur Twitter de Rohan Bopanna puis de Sania Mirza sont inappropriés, trompeurs et sans connaissance : ils auraient dû vérifier le livre des règles de l’ITF concernant les qualifications », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de tennis indien Somdev Devvarman a également réagi au message de Bopanna le qualifiant de triste mais pas surprenant. « Rien ne changera tant que l’incompétence n’aura pas pris le dessus. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici