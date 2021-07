L’AITA associe Sumit Nagal à Rohan Bopanna et retire le nom de Divij Sharan

Vendredi, le joueur de tennis indien Sumit Nagal s’est qualifié pour l’épreuve du simple messieurs des Jeux olympiques de Tokyo alors que des retraits à grande échelle l’ont poussé à franchir la barre des qualifications. L’All India Tennis Association (AITA) l’a rapidement associé à Rohan Bopanna pour la compétition de double masculin en retirant la nomination de Divij Sharan.

La Fédération internationale de tennis (ITF) a informé l’AITA que Nagal était éligible pour le simple messieurs quelques heures avant l’expiration de la date limite d’inscription. Nagal a été classé 144 le 14 juin, lorsque le classement ATP devait être pris en compte pour les inscriptions directes. Jusqu’à jeudi, le cut-off était de l’ordre de 130 alors que Yuki Bhambri, avec son classement protégé de 127, a fait le cut.

Cependant, depuis qu’il a récemment subi une intervention au genou droit aux États-Unis, il s’est rendu indisponible et l’a confirmé au PTI. Les protocoles stricts en vertu desquels les Jeux se déroulent et la peur de contracter le coronavirus ont poussé de nombreuses personnes à se retirer, obligeant les autorités à continuer d’abaisser la limite.

Prajnesh Gunneswaran a été classé 148e le 14 juin et il reste à voir s’il réussit également à se tailler une place au moment où la date limite se termine à 20h30 IST. « L’ITF a confirmé l’inscription de Nagal en simple. Nous lui avons parlé et il a accepté son entrée. Nous avons contacté l’IOA et demandé à organiser son accréditation », a déclaré Anil Dhupar, secrétaire général de l’AITA.

Sumit Nagal s’est adressé à Twitter pour exprimer son bonheur après s’être rendu aux Jeux olympiques de Tokyo, a écrit le joueur de 23 ans : « Aucun mot ne peut exprimer mes émotions. Un sentiment surréaliste de se qualifier pour les JO de Tokyo. Merci à tous pour votre soutien et vos souhaits.«

Aucun mot ne peut exprimer mes émotions. Un sentiment surréaliste de se qualifier pour les JO de Tokyo. Merci à tous pour votre soutien et vos souhaits. pic.twitter.com/TyauJUBKBk– Sumit Nagal (@nagalsumit) 16 juillet 2021

Étant donné que l’ITF donne la priorité aux joueurs de simple pour remplir le tableau du double masculin, l’AITA a flairé une chance d’obtenir une place en alignant Nagal avec Bopanna, qui était auparavant nominé avec Divij Sharan. Bopanna et Sharan, avec un rang combiné de 113, formaient jusqu’à vendredi matin la quatrième équipe alternative.

« Nous avons retiré la nomination de Divij Sharan et envoyé une nouvelle équipe à l’ITF. Voyons si Bopanna et Nagal peuvent participer », a ajouté Dhupar. Il est impératif que Bopanna se classe pour le double masculin car il est très peu probable que Nagal et Sania Mirza se rendent à l’épreuve de double mixte, qui est un 16- affaire d’équipe.

L’ITF, pour l’instant, n’a pas confirmé si Bopanna et Nagal peuvent participer au double masculin. « Nous ne sommes pas en mesure de spéculer sur des scénarios de double. Gunneswaran est encore à quelques places en dessous du seuil », a déclaré un responsable de l’ITF à PTI.

Pour l’instant, seules Sania Mirza et Ankita Raina sont certaines de participer au tirage au sort du double féminin. Sania a utilisé son rang protégé de neuf pour entrer avec Ankita. Tous les 10 meilleurs joueurs bénéficient d’une entrée directe et ont le privilège de choisir un partenaire de leur choix, classé parmi les 300 premiers.

