Lait maternisé : les causes et les impacts des pénuries nord-américaines

De nombreux parents recherchent des préparations pour nourrissons en raison d’une combinaison de problèmes à court et à long terme qui ont touché la plupart des plus grandes marques américaines.

Des millions de bébés aux États-Unis dépendent du lait maternisé, qui est la seule source de nutrition recommandée pour les nourrissons qui ne sont pas exclusivement allaités.

Voici un aperçu de ce qui se cache derrière le problème, ainsi que de la situation sur le marché canadien.

Quelles sont les causes ?

Les interruptions d’approvisionnement en cours se sont combinées à un récent rappel de sécurité pour laisser de nombreuses étagères de pharmacies et de supermarchés vides.

Les problèmes ont commencé l’année dernière lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations de la main-d’œuvre, des transports et des matières premières – des problèmes à l’échelle de l’économie qui n’ont pas épargné l’industrie des formules. L’inventaire a été encore réduit par les parents qui ont stocké pendant les fermetures de COVID-19.

L'augmentation de la demande, les chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie et un rappel de préparations en poudre pour bébés émis par la Food and Drug Administration des États-Unis en février ont tous contribué à une pénurie à l'échelle nationale.

Puis, en février, Abbott Nutrition a rappelé plusieurs grandes marques de lait maternisé en poudre et fermé son usine de Sturgis, dans le Michigan, lorsque des responsables fédéraux ont commencé à enquêter sur quatre bébés qui ont souffert d’infections bactériennes après avoir consommé du lait maternisé de l’établissement.

Abbott est l’une des rares entreprises à produire la grande majorité de l’approvisionnement en préparations aux États-Unis, de sorte que leur rappel a anéanti une grande partie du marché.

Qu’y a-t-il dans le lait maternisé ?

La plupart des formules contiennent des protéines de lait de vache qui ont été modifiées pour être plus faciles à digérer et enrichies de nutriments supplémentaires nécessaires à la croissance et au développement. La Food and Drug Administration fixe des exigences nutritionnelles spécifiques, y compris des quantités minimales de protéines, de graisses, de calcium et un certain nombre de vitamines. Les fabricants de formules atteignent ces niveaux en ajoutant divers sucres, huiles et minéraux.

Les formules sont conçues pour imiter le lait maternel, bien que des études aient montré à plusieurs reprises de meilleurs résultats pour la santé des bébés allaités.

Ashley Maddox d’Imperial Beach, en Californie, nourrit son fils de cinq mois, Cole, avec une formule qu’elle a achetée via un groupe Facebook de mères dans le besoin. (Gregory Bull/Associated Press)

Pourquoi le lait maternisé est essentiel pour de nombreuses familles

Les professionnels de la santé recommandent d’allaiter exclusivement les bébés jusqu’à l’âge de six mois. Mais les chiffres fédéraux montrent que seulement une personne sur quatre dépend uniquement du lait maternel à cet âge.

Les mères sont confrontées à un certain nombre de défis liés à l’allaitement à long terme, notamment le retour au travail et la recherche du temps et de l’équipement nécessaires pour tirer le lait maternel. Environ 60% des mères arrêtent d’allaiter plus tôt qu’elles ne l’avaient prévu, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Comment les détaillants américains gèrent la situation

Plusieurs chaînes nationales ont limité le nombre de conteneurs que les clients peuvent acheter dans les magasins et en ligne. Pour CVS et Walgreens, la limite est de trois par client. Target limite les achats à quatre par personne lors d’un achat en ligne.

Amazon a déclaré jeudi qu’il s’efforçait de maintenir les produits disponibles sur son site Web et de surveiller les vendeurs tiers pour les prix abusifs.

Des étagères vides montrent une pénurie de lait maternisé et un avis sur les limites de quantité dans un magasin CVS à San Antonio, Texas, le 10 mai. (Kaylee Greenlee Beal/Reuters)

“Si nous identifions un prix qui enfreint notre politique, nous supprimons l’offre et prenons les mesures appropriées auprès du vendeur”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.

La situation est-elle la même au Canada?

Pour la plupart, non. Les détaillants ici disent à CBC News qu’ils n’ont pas été aussi durement touchés par les pénuries, bien que la porte-parole nationale du Conseil canadien du commerce de détail ait déclaré qu’elle avait entendu parler d’un détaillant qui avait du mal à maintenir un approvisionnement constant de préparations pour nourrissons disponibles depuis 2021.

Pour Loblaw, ce rappel a affecté sa capacité à stocker certains types de formules, mais la société a déclaré avoir trouvé des alternatives.

Une pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis commence à avoir un effet sur les magasins et les parents canadiens, en particulier ceux qui recherchent des préparations spécialisées.

Dans la mesure où cela se produit, cela semble surtout un défi pour les parents de nourrissons qui ont besoin de préparations spécialisées en raison d’allergies, de problèmes digestifs et d’autres conditions médicales.

“Au cours des derniers mois, nous avons remarqué une pénurie drastique de certaines formulations pour bébés”, a déclaré David Banon, copropriétaire d’un Pharmaprix à Montréal, notant que la plus grande préoccupation concerne les formules hypoallergéniques.

Alors que les chaînes d’approvisionnement peuvent être ténues, Feyza Sahinyazan, professeure adjointe de commerce à l’Université Simon Fraser, prévient que l’achat de panique n’est pas la solution, car cela ne peut qu’exacerber le problème.

Ce que font les décideurs politiques

En règle générale, 98% des préparations pour nourrissons consommées aux États-Unis sont fabriquées dans le pays, selon des responsables fédéraux.

La FDA travaille avec Abbott pour corriger les violations qui ont déclenché la fermeture de son usine du Michigan, qui produit Similac, EleCare et plusieurs autres formules en poudre de premier plan. La société affirme que ses produits n’ont pas été directement liés aux infections bactériennes chez les enfants, soulignant que les échantillons génétiques prélevés dans son usine ne correspondaient pas à ceux trouvés chez plusieurs nourrissons tombés malades.

Cela va être un problème et cela ne va pas disparaître avant au moins une période de plusieurs mois – Dr Steven Abrams, pédiatre de l’Université du Texas

Le président américain Joe Biden a discuté jeudi avec des dirigeants de Gerber et Reckitt de la manière dont ils pourraient augmenter la production et de la manière dont son administration pourrait aider, a déclaré la Maison Blanche. Il s’est également entretenu avec les dirigeants de Walmart et de Target sur la manière de réapprovisionner les étagères et de remédier aux disparités régionales dans l’accès au lait maternisé.

L’administration prévoit de surveiller les éventuelles hausses de prix et de travailler avec des partenaires commerciaux au Mexique, au Chili, en Irlande et aux Pays-Bas sur les importations.

Pourtant, les experts préviennent que de nombreux problèmes à l’échelle de l’industrie continueront de limiter les approvisionnements.

“Cela va être un problème et cela ne va pas disparaître avant au moins plusieurs mois”, a déclaré le Dr Steven Abrams, pédiatre à l’Université du Texas.

Les conseils donnés aux parents

La plupart des préparations pour nourrissons ordinaires contiennent les mêmes ingrédients et nutriments de base. Les parents ne devraient donc pas hésiter à acheter une autre marque s’ils ont du mal à en trouver une.

L’Associated Press s’est entretenue avec des Américains qui s’engagent avec des amis et des mères de confiance dans des groupes Facebook pour obtenir des conseils sur les endroits où les fournitures sont disponibles ou pour partager des quantités supplémentaires. Mais les responsables de la santé mettent en garde contre l’achat de préparations via les sites Web de médias sociaux ou en dehors des détaillants conventionnels, car elles pourraient être contrefaites.

Darice Browning, de Californie, a déclaré à l'animatrice invitée de l'AIH, Helen Mann, qu'elle n'avait plus que deux quatre boîtes de lait maternisé spécialisé dont elle avait besoin pour sa fille de 10 mois.

De nombreuses recettes de formules à faire soi-même trouvées sur Internet ne sont pas conseillées car elles peuvent inclure du lait de vache et du sucre granulé, qui peuvent être difficiles à digérer pour les jeunes bébés, et manquent généralement des vitamines et protéines spécifiques trouvées dans les formules approuvées par la FDA. Les parents doivent également ne jamais diluer les préparations pour nourrissons.