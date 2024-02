Laissons un comédien faire le prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Photo-illustration : Vautour ; Photos : Getty Images

La saison NFL est terminée. Les chefs ont de nouveau été couronnés. Les 49ers reviennent encore une fois sur ce qui n’a pas fonctionné. Les partisans de chaque camp réfléchissent à nouveau à ce que leur avenir leur réserve, alors qu’ils tourbillonnent dans le cycle saisonnier incessant du fandom sportif. Et encore une fois, je m’en fiche de tout ça. Au lieu de cela, je veux parler du spectacle de la mi-temps – le premier événement de divertissement de l’année, où les légendes bien-aimées et Maroon 5 présentent le meilleur de leurs catalogues et les plus dingues de leurs tours de patinage à roulettes. L’année prochaine, je pense que cet artiste devrait être un comédien.

Notre conception actuelle du spectacle de la mi-temps du Super Bowl comme le domaine exclusif des superstars de la musique n’est pas si ancienne. Pendant des décennies, la pause en milieu de partie a été marquée medleys de fanfare inoubliables et des actes de couverture génériques adaptés aux familles. L’évolution à partir de cette époque a été maladroite – le spectacle de la mi-temps de 1989 a été présenté, et c’est vrai à 100 pour cent, un magicien se faisant passer pour Elvis Presley nommé Elvis Presto (nom sympa) – mais au début des années 90, les producteurs de la mi-temps ont commencé à exploiter les sensibilités de la musique pop moderne. En 1991, les New Kids on the Block ont ​​rejoint un medley au Super Bowl XXV. Un an plus tard, Gloria Estefan participe à un hommage aux Jeux olympiques d’hiver, puis en 1993, Michael Jackson cimente pleinement ce nouveau paradigme avec un son époustouflant (il se téléporte) mais toujours un peu ringard (une chorale d’enfants chante “We Are the World”. ) performance. Quelques trébuchements de côté (l’émission de 1995 présentait un personnage bizarre La routine d’Indiana Jones qui comprenait des camées de Tony Bennett et Patti LaBelle), nous n’avons pas regardé en arrière depuis.

Nous n’avons pas non plus attendu avec impatience. Une fois que les producteurs de l’émission de mi-temps ont reconnu l’intérêt de recruter des stars de la pop pour le concert, ils ont semblé s’être installés dans ce mode. Mais désormais, une autre forme d’art envahit régulièrement les salles de sport : la comédie. C’est l’aboutissement d’années de changement progressif. En 1993, on aurait pu compter sur une main, voire sur un doigt, le nombre d’humoristes capables de faire salle comble au Madison Square Garden. Aujourd’hui, il y en a trop pour les énumérer, dont Jamie Foxx, Chris Rock, Eddie Izzard, Kevin Hart, Aziz Ansari, Russell Peters, Gabriel Iglesias, Louis CK, Bill Burr, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Sebastian Maniscalco, les Impractical Jokers, Joe Rogan, Trevor Noah, John Mulaney, Jo Koy, Dave Chappelle, Andrew Schultz et Tony Hinchcliffe, pour ne citer que ceux qui l’ont déjà fait ou qui devraient le faire cette année. Le public recherche de plus en plus la comédie dans les mêmes lieux et à peu près à la même échelle que la musique.

L’idée d’apporter cette expérience au Big Game n’est pas totalement sans précédent. En 1987, George Burns a fourni un introduction comique pour la Grambling State University et l’USC Marching Bands lorsqu’ils ont présenté le spectacle de la mi-temps du Super Bowl XXI ; dix ans après, les Blues Brothers ont jammé avec James Brown et ZZ Top. Ces exemples suggèrent les moyens les plus simples d’incorporer progressivement la comédie : via l’hébergement ou la musique. Imaginez Jamie Foxx ayant fait du MC-ing lors du spectacle hip-hop de la mi-temps du 50e anniversaire il y a deux ans, ou Andy Samberg rejoignant Justin Timberlake pour jouer “Amoureux des mères.» C’est un moyen simple de prouver le concept sans obliger le comédien à assumer une trop grande charge.

A terme, pour que la mi-temps soit entièrement consacrée à un plateau de comédie, nous aurons besoin de quelqu’un ayant de l’expérience dans les plus grandes salles. Même si les émissions de mi-temps sont produites principalement en pensant au public qui les regarde à la maison – un aspect stand-up simplifierait puisque les bandes dessinées ne se déplaceront probablement pas dans le stade ou ne feront pas de routines de danse élaborées – vous avez toujours besoin d’un comédien qui est à l’aise dans ce genre. de l’environnement. Il faut un certain savoir-faire pour capter et retenir l’attention de dizaines de milliers de personnes dans un stade de football bruyant. Larry the Cable Guy s’est produit devant plus de 50 000 fans au stade de football de l’Université du Nebraska en 2009, et Kevin Hart a joué au Lincoln Financial Field de Philadelphie en 2015, vendant plus de 53 000 billets. Des deux, Hart est l’option la plus forte : son mélange d’énergie élevée et d’autodérision lui convient bien – on pourrait l’imaginer raconter une histoire sur le fait qu’il est trop petit pour jouer au football – et il est ami avec un certain nombre d’athlètes, ce qui lui permet pour construire un décor autour d’histoires de moments passés avec eux. (Y compris, disons, bains de glace.)

Cela dit, le titre de cet article n’est pas « Kevin Hart devrait se produire au spectacle de la mi-temps », nous avons donc besoin de plus d’options. Bill Burr et Gabriel « Fluffy » Iglesias ont tous deux joué dans les stades de baseball de leur ville natale (Fenway Park et Dodger Stadium, respectivement) et sont suffisamment performants pour retenir l’attention du public du Super Bowl. Imaginez si le jeu est nul et que Burr sort et s’en plaint pendant 15 minutes ? Cela ne sonne-t-il pas mieux qu’une interprétation surproduite de «Bouger comme Jagger» ? Chris Rock ferait probablement quelque chose qui s’apparente à un monologue de remise de prix, mais à propos de l’idée du Super Bowl, ce qui sonne bien. John Mulaney pourrait mélanger une conscience de soi ringard avec des observations précises sur les athlètes professionnels des années 80 et 90, ou Nate Bargatze pourrait faire 15 minutes sur la façon dont lui et tout le reste sont si stupides de nos jours. Nous n’aurions pas une situation de Jo Koy avec un comédien mal adapté sur ses skis ; comme nous l’avons noté, il existe de nombreux noms qualifiés parmi lesquels choisir, et ils auraient tout le temps de se préparer.

C’est peut-être une idée absurde, mais comme Rock pourrait le souligner lors de son set, le Super Bowl est absurde. Plus de 110 millions de personnes regardent le match, même si de nombreux téléspectateurs ne se soucient ni des équipes impliquées ni du résultat du match. Pour certaines de ces personnes, une partie de l’attrait réside dans le fait de regarder les publicités – des publicités de 30 secondes mettant en vedette Jason Momoa parodiant Danse éclair avec Zach Braff et Donald Faison, les marques dépensent 7 millions de dollars pour la diffusion, même si la plupart des spots sont mis en ligne dans les semaines précédant le match. À l’intérieur de l’arène, certains supporters dans les tribunes encouragent l’une des deux équipes, mais la plupart des spectateurs sont des hommes d’affaires qui ont obtenu leurs billets grâce à une sorte de cafouillage et qui veulent juste pouvoir dire qu’ils ont assisté à un Super Bowl. Et puis cette année, un sous-ensemble déséquilibré du public a passé des semaines à affirmer qu’une relation entre un groupe rapproché des Chiefs et une superstar mondiale de la musique faisait partie d’une conspiration au niveau de l’alunissage pour réélire le président. Le Super Bowl n’est rien sinon un moment pour vénérer les dieux américains de la violence et du capitalisme, et ce serait formidable si nous avions un type de Lenny Bruce là-dedans pour dire : « Je pense que c’est bizarre. »

Bien sûr, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles la NFL peut pas je veux qu’un comédien se produise. Le mode de comédie contemporain dominant lors d’événements de grande envergure tels que les remises de prix est la torréfaction légère (ou pas légère) des nominés, des stars présentes, de l’industrie du divertissement et de tous ses pièges souvent ridicules. La NFL, surnommée la No Fun League, se prend très sérieusement (même ses émissions sur Nickelodeon sont une décision calculée pour attirer un public plus jeune) et il est peu probable qu’il approuve un artiste à la mi-temps qui pourrait échanger des vérités inconfortables. Mais ce malaise est exactement ce qui rendrait un spectacle de mi-temps avec un comédien si convaincant. Nous savons que les musiciens vont jouer les tubes. Nous n’aurions aucune idée de ce que ferait un comédien. Vous vous souvenez du requin gauche ? Ce serait comme construire tout le spectacle de la mi-temps à partir de Left Shark.

Ne serait-ce pas amusant ? Comme pourrait le dire Lil Jon : ouais.