Moscou a rejeté les affirmations selon lesquelles les sponsors de la guerre de Kiev l’empêcheraient d’utiliser les armes données comme des « astuces »

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé que les membres du bloc militaire occidental devraient laisser l’Ukraine utiliser librement ses armes pour lancer des frappes plus profondes sur le territoire russe.

« Le moment est venu pour les alliés de réfléchir à la question de savoir s’ils doivent lever certaines des restrictions qu’ils ont imposées sur l’utilisation des armes qu’ils ont données à l’Ukraine. » Stoltenberg dit vendredi dans une interview avec The Economist. « Surtout maintenant, alors que de nombreux combats se déroulent à Kharkov, près de la frontière, le fait de refuser à l’Ukraine la possibilité d’utiliser ces armes contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe rend très difficile pour elle de se défendre. »

Stoltenberg a noté que certains membres de l’OTAN ont déjà levé les restrictions sur l’utilisation de leurs armes pour attaquer des cibles sur le territoire russe. Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait référence aux États-Unis comme étant le principal résistant, il a répondu : « Je pense que ce que nous voyons aujourd’hui démontre la nécessité de reconsidérer ces restrictions, notamment parce que des combats ont lieu le long de la frontière entre la Russie et l’Ukraine. »















Cependant, selon Moscou, une telle rhétorique sur les prétendues restrictions sur l’utilisation des munitions américaines est fausse et vise à entretenir l’illusion que l’Occident ne fait pas partie du conflit. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les armes américaines, telles que les missiles ATACMS armés d’ogives à fragmentation, avaient déjà été utilisées lors d’attaques à l’intérieur de la Russie, y compris contre des cibles civiles.

« Nous partons du fait que les armes américaines et occidentales frappent des cibles sur le territoire de la Russie, principalement des infrastructures civiles et des zones résidentielles », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi.

Les commentaires du chef de l’OTAN interviennent à un moment où les dirigeants occidentaux font des déclarations de plus en plus audacieuses concernant les attaques sur le territoire russe. Le président américain Joe Biden a hésité à envoyer des armes à longue portée en Ukraine au début du conflit avec la Russie, invoquant ses inquiétudes quant à la possibilité de déclencher un conflit plus large. Lorsque des armes plus avancées ont été approuvées par la suite, elles étaient assorties de conditions, notamment une interdiction de frapper le territoire russe. Cependant, comme l’a rapporté jeudi le New York Times, les opinions sur ces restrictions ont changé à mesure que les forces russes progressent sur le champ de bataille.















Après avoir fait un « qui donne à réfléchir » Lors de sa visite à Kiev au début du mois, le secrétaire d’État américain Antony Blinken aurait commencé à exhorter l’administration à laisser l’ancienne république soviétique utiliser les armes américaines comme elle l’entend. Un groupe de législateurs américains a envoyé une lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin plus tôt cette semaine, le pressant d’accorder aux Ukrainiens les autorisations qu’ils ont demandées.

Stoltenberg a déclaré qu’il pensait que les membres de l’OTAN pouvaient enfiler l’aiguille géopolitique en soutenant la défense de l’Ukraine sans devenir des parties directes au conflit. « Nous fournissons une formation, nous fournissons des armes et des munitions à l’Ukraine, mais nous ne serons pas directement impliqués depuis le territoire de l’OTAN dans des opérations de combat au-dessus ou en Ukraine », il a dit. « Donc, c’est une chose différente. »