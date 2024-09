LAISSEZ-VOUS séduire par l’inspiration en matière de rénovation, les conseils DIY et les tendances design pour 2025

L’automne est la saison de transition idéale pour rafraîchir, rénover et réimaginer votre maison avec l’aide de designers célèbres et d’experts en rénovation, notamment Todd Talbot, Steven Sabados, Frankie Flowers, Stephanie Henry, Sarah Gunn, Michael Holmes Jr. et Sherry Holmes.

PLUS – Trouvez l’inspiration parmi de superbes paysages de table saisonniers, soyez créatif avec la peinture de citrouilles, embarquez pour des visites fantômes effrayantes et profitez d’un aperçu exclusif de la nouvelle docu-série de Todd Talbot sur la construction de maisons, qui fera ses débuts sur Cottage Life en octobre.

Toronto, Ontario (11 septembre 2024) – Saviez-vous que les entrepreneurs sont généralement moins occupés à l’automne ? Cela signifie qu’il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer les travaux de rénovation et de réparation qui ont été mis de côté pendant les vacances d’été. Que vous songiez à la démolition ou à la décoration, la Salon de l’habitat d’automne 2024 est votre destination unique pour l’amélioration de l’habitat.

De retour à la Centre Enercare à Lieu d’exposition depuis 27-29 septembrele salon Fall Home Show présente plus de 250 vendeurs et experts proposant des services, des formations et des conseils gratuits sur tout, des matériaux de construction durables et des appareils électroménagers économes en énergie aux dernières nouveautés en matière de sécurité automobile. Recherchez des idées de design et de décoration avec des décors de table saisonniers et plongez dans l’esprit d’Halloween avec des activités gratuites telles que la peinture de vos propres citrouilles et la participation à des visites fantômes autour du parc des expositions hanté, dirigées par des enquêteurs paranormaux.

Parmi les nouveaux intervenants ajoutés à la scène principale cet automne, on trouve :

Conseils pour prévenir le vol de voiture – Modéré par Stéphanie HenryLe journaliste de la circulation et le technicien d’entretien automobile de Breakfast Television, l’Association canadienne des automobilistes (CAA) et les services de police de Toronto partageront des conseils sur la protection de votre voiture pour vous protéger contre la forte augmentation des vols de voitures à domicile.

Maisons à consommation énergétique nette zéro + conseils pour protéger votre maison face au changement climatique – Au-delà des matériaux durables et de l’efficacité énergétique, les maisons à consommation énergétique nette zéro améliorent la qualité de vie, garantissent un air pur et renforcent la résilience au changement climatique. Todd Talbot (Aimez-le ou mettez-le en vente à Vancouver) sera présent sur la scène principale pour partager ses idées sur les raisons pour lesquelles les maisons passives sont l’avenir.

– Au-delà des matériaux durables et de l’efficacité énergétique, les maisons à consommation énergétique nette zéro améliorent la qualité de vie, garantissent un air pur et renforcent la résilience au changement climatique. (Aimez-le ou mettez-le en vente à Vancouver) sera présent sur la scène principale pour partager ses idées sur les raisons pour lesquelles les maisons passives sont l’avenir. Organisation pour les familles occupées – Comme les résolutions du Nouvel An, l’organisation de la rentrée est souvent de courte durée. Organisateur professionnel Nicolas Masterson partage des conseils pratiques pour vous organiser en fonction de votre façon de vivre plutôt que de forcer votre vie à s’adapter à des méthodes d’organisation.

De plus, retrouvez davantage de vos personnalités de télévision préférées, notamment Michael Holmes Jr., Sherry Holmes, Fleurs de Frankie, Steven Sabados, Sarah Gunnet Madame Ostapyk, tous à portée de main pour vous fournir des idées de design et des conseils de rénovation pour rehausser votre espace et votre style saisonnier.

Les billets pour le Fall Home Show sont désormais en vente sur fallhomeshow.com

NOTE AUX MÉDIAS : Pour les images haute résolution Cliquez ici.

Faits saillants du Salon de l’habitat d’automne 2024 :

Scène principale:

Vendredi 27 septembre : Rejoignez un expert en design Sarah Gunn pour une séance chaleureuse et créative sur la création de décors de table saisonniers qui feront de votre table à dîner le sujet de conversation de la saison.

Rejoignez un expert en design pour une séance chaleureuse et créative sur la création de décors de table saisonniers qui feront de votre table à dîner le sujet de conversation de la saison. Samedi 28 septembre : Animateur de télévision Todd Talbot (Aimez-le ou mettez-le en vente à Vancouver) partage ses expériences de construction d’une maison à zéro émission nette et résiliente au changement climatique et montre un aperçu de sa nouvelle série documentaire Todd Talbot construit : le projet de maison passive début sur Cottage Life le 8 octobre à 20 h HE.

Animateur de télévision (Aimez-le ou mettez-le en vente à Vancouver) partage ses expériences de construction d’une maison à zéro émission nette et résiliente au changement climatique et montre un aperçu de sa nouvelle série documentaire Todd Talbot construit : le projet de maison passive début sur Cottage Life le 8 octobre à 20 h HE. Samedi 28 septembre : Entrepreneur et animateur de télévision Michael Holmes Jr. (nouvelle série Cottage Life Holmes sur Holmes : construire un héritagedont la première aura lieu en novembre) explique comment prioriser vos rénovations, où dépenser votre argent et comment choisir les bons produits.

Dimanche 29 septembre : Faut-il rentrer certaines plantes à l’intérieur pour survivre à l’hiver ? Que faut-il préparer dès maintenant pour réussir au printemps ? Expert en jardinage et auteur à succès Fleurs de Frankie offre des conseils sur les fleurs d’automne et le jardinage.

Faut-il rentrer certaines plantes à l’intérieur pour survivre à l’hiver ? Que faut-il préparer dès maintenant pour réussir au printemps ? Expert en jardinage et auteur à succès offre des conseils sur les fleurs d’automne et le jardinage. Tous les jours: Obtenez des conseils pour protéger votre voiture à la maison et déjouer les voleurs CAA et Services de police de Toronto . De plus, sur Samedi 28 septembre assistez à une table ronde informative animée par Breakfast Television Stéphanie Henry .

Obtenez des conseils pour protéger votre voiture à la maison et déjouer les voleurs et . De plus, sur assistez à une table ronde informative animée par Breakfast Television . Samedi 28 et dimanche 29 septembre :Éliminez le chaos grâce aux conseils d’organisation pour les familles occupées d’un organisateur professionnel Nicolas Masterson fondateur de Space in the City.

:Éliminez le chaos grâce aux conseils d’organisation pour les familles occupées d’un organisateur professionnel fondateur de Space in the City. Vendredi 27 septembre et dimanche 29 septembre: Apprenez à utiliser la couleur pour tirer le meilleur parti des petits espaces et découvrez quelles teintes riches seront à la mode en 2025 avec un spécialiste des tendances en matière de couleurs Janice Fedak.

Cliquez ICI pour la programmation complète et les sujets de présentation.

Tablescapes

Promenez-vous dans l’allée principale du salon pour vous inspirer de trois superbes décors de table sur le thème des fêtes de fin d’année à venir, conçus par des experts Sarah Gunn (Action de grâce et automne), Steven Sabados (Halloween) et personnalité de HGTV Desta Ostapyk (Pays des merveilles d’hiver).

Des petits espaces aux salles à manger formelles, découvrez comment la location de mobilier et de décoration pour une fête est le moyen économique d’organiser un événement avec un nouveau look chaque année et d’éviter les coûts de possession et de stockage à domicile. Présenté par Chairman Mills.

Centre de bricolage

Le Centre de bricolage revient avec des ambassadeurs résidents du design et de la rénovation : Desta Ostapyk (Love it Or List It, HGTV), Jordan Spear et Mark Rason, qui sont prêts à enseigner aux visiteurs les bases de l’utilisation d’outils électriques et à leur montrer des projets de bricolage simples qu’ils peuvent réaliser à la maison.

De plus, le vendredi 27 septembre à midi, Jill of All Trades, entrepreneure et animatrice de télévision Sherry Holmes (Holmes on Holmes: Building a Legacy) animera une « discussion sur les outils » au centre de bricolage et fournira des instructions pratiques sur la façon d’utiliser sept outils ménagers courants.

Les visiteurs acquerront la confiance dont ils ont besoin pour entreprendre de petits projets de bricolage et de réparations !