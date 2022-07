Laissez vos papilles vous guider

Certains de mes restaurants mexicains préférés sont dans le Bronx, alors quand je visite, j’essaie de profiter de mon temps et de toucher quelques spots. Mon premier choix est La Morada, un restaurant décontracté géré par la famille Saavedra qui sert une cuisine chaleureuse et délicieuse d’Oaxaca, a un poète en résidence et est impliqué dans le travail de défense des immigrants sans papiers. La torta pambazo de l’endroit est un fantastique sandwich pour le déjeuner avec beaucoup d’épices.

Il y a quelques années, j’ai couvert l’histoire de la pizza en tant que nourriture new-yorkaise bien-aimée et j’ai dû goûter à une douzaine d’endroits dans toute la ville avec mon mari (à sa joie absolue). Je raccourcirais un peu cet itinéraire pour l’adapter à une journée et me concentrer sur Brooklyn: Commencer à L’Industrie avec une tranche de margherita ou Williamsburg Pizza pour une tranche de fromage nature avant de rebondir chez Roberta’s à Bushwick pour une tarte (mon préféré est le Bee Sting : soppressata, miel chaud et basilic) et un cocktail. Je finirais la nuit à Ops avec une calzone et du vin rouge, ce qui m’enverrait rapidement au lit pour la soirée.

Une autre façon de voir un quartier sous un jour différent est de faire une visite guidée avec un expert. De nombreuses visites gastronomiques fantastiques sont disponibles, notamment la visite gastronomique Little Caribbean à Flatbush, Brooklyn, et une visite du quartier chinois tentaculaire du Queens avec Culinary Backstreets.