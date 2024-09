Laissez tomber la mélatonine et optez pour ces 7 somnifères entièrement naturels

Il n’est pas toujours facile d’obtenir une bonne nuit de sommeil. Si vous faites partie des un tiers des adultes présentent des symptômes d’insomnievous ne vous sentirez pas seulement épuisé pendant la journée ; vous risquez également de perdre certains bienfaits essentiels pour la santé cardiaque et mentale. Et si vous avez abandonné les astuces classiques, comme lire dans une pièce autre que votre chambre et éviter la lumière bleue, nous avons peut-être de meilleures solutions pour vous.

Les suppléments de mélatonine sont généralement la première recommandation pour lutter contre l’insomnie. Cependant, si vous êtes sceptique à propos des suppléments pour le sommeil, faites l’expérience les effets secondaires ou préférez simplement ne pas prendre de pilules qui pourraient vous laisser groggy le matin, voici les sept meilleurs somnifères naturels et techniques pour essayer de soulager votre insomnie.

Pour plus de conseils pour mieux dormir, consultez le la meilleure nourriture à manger avant de se coucher, comment faire une sieste au café et Comment créer la playlist parfaite pour dormir.

Utilisez des huiles, des bonbons ou des crèmes au CBD

Le CBD, également connu sous le nom de cannabidiol, est dérivé des plantes de chanvre. Le CBD est un sûr et efficace traitement de l’insomnie qui ne contient presque pas de THC, la substance présente dans la marijuana qui altère l’état mental. De nombreuses études suggèrent que le CBD est très efficace pour favoriser le sommeil et diminuer l’anxiété. Il existe sous de nombreuses formes, comme des huiles et des lotions. À utiliser avant de se coucher pour favoriser la somnolence et la relaxation.

Préparez une tasse de tisane chaude

L’infusion du thé est une pratique ancienne. Camomille, racine de valériane et magnolia Le thé est un remède naturel contre l’anxiété, le stress et l’insomnie. Buvez une tasse de l’un de ces tisanes au moins une heure ou deux avant de vous coucher, cela vous laisse le temps de vous détendre, de savourer votre thé et d’aller aux toilettes avant d’éteindre les lumières. Assurez-vous de lire l’étiquette nutritionnelle pour vous assurer qu’aucune caféine n’a été ajoutée aux ingrédients.

Mettez une goutte d’huile de lavande sur votre oreiller

L’un des remèdes maison les plus populaires est l’huile essentielle. Si le thé n’est pas votre moyen préféré de vous détendre avant de vous coucher, optez pour des huiles essentielles florales et à base de plantes. les parfums sont de bons moyens pour favoriser le sommeil. Certaines huiles essentielles populaires pour le sommeil sont la lavande, la camomille et la bergamote. Les huiles essentielles ne doivent jamais être ingérées, mais vous pouvez en mettre une petite goutte sur votre oreiller la nuit. Vous pouvez également diffuser diffusez des huiles essentielles dans l’air ou utilisez de la lavande séchée pour faire un thé.

Mettez quelques gouttes de cette huile essentielle de lavande dans un diffuseur pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez également la diluer dans de l’eau et en vaporiser un peu sur votre oreiller. Détails

Boire du jus de cerise acidulée



Le jus de cerises acides provenant de cerises acidulées peut augmenter la production de mélatonine chez ceux qui le consomment avant de se coucher. Dans la même étude, le groupe qui a bu du jus de cerise a passé plus de temps au lit et à dormir et a obtenu une meilleure efficacité globale du sommeil. Cela suggère que le jus de cerise acidulée a le potentiel de soulager l’insomnie.

Essayez la passiflore séchée ou l’huile d’extrait

À ne pas confondre avec le fruit de la passion, la passiflore est une vigne à croissance rapide qui produit des fleurs éclatantes. Non seulement la plante est belle, mais elle peut même vous aider à vous endormir grâce à une tisane ou à un extrait d’huile. Une étude récente a conclu que la passiflore a le potentiel de traiter l’insomnieCependant, il n’est pas recommandé aux femmes enceintes.

Assurez-vous de consommer suffisamment de magnésium

Magnésiumun nutriment puissant, est responsable de la régulation de centaines de processus dans le corps, y compris dormirLe magnésium est naturellement présent dans les aliments tels que les noix et les graines, les épinards, le lait de soja, le yaourt et les céréales complètes. Essayez de grignoter légèrement des aliments riches en magnésium une heure ou deux avant de vous coucher. Si vous pensez que vous n’en consommez pas suffisamment, Le magnésium dans votre alimentation et pensez que cela pourrait aider votre sommeil, essayez d’ajouter un supplément.

Se concentrer sur votre respiration peut vous aider à vous détendre avant de vous coucher. Azman L/Getty Images

Pratiquez le yoga et la méditation avant de vous coucher

Un exercice intense avant de se coucher est pas toujours une bonne idéemais en pratiquant la lumière yoga ou méditation avant de se coucher a été associé à une diminution de l’insomnie et à un meilleur sommeil. postures de yoga simplescomme le chat-vache, le pliage en avant ou le pont, en vous concentrant sur votre respiration et en ressentant l’étirement. Il existe également de nombreuses techniques autoguidées applications de méditation disponible.

Pour plus de conseils de santé, voici comment créer l’environnement idéal pour un meilleur sommeil et Comment dormir au frais sans climatisation.