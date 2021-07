Laissez Shilpa Shetty tranquille, si vous ne pouvez pas la défendre : le cinéaste Hansal Mehta dit que « cette diffamation est un modèle » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le célèbre cinéaste Hansal Mehta est le premier à soutenir l’actrice Shilpa Shetty sur la plate-forme de médias sociaux après que son mari Raj Kundra a été impliqué dans une affaire de pornographie. Il s’est tourné vers Twitter et dans une série de tweets, a demandé à tout le monde de « laisser Shilpa Shetty tranquille, si vous ne pouvez pas rester avec elle ».

Hansal Mehta a écrit : Si vous ne pouvez pas la défendre, au moins laisser Shilpa Shetty tranquille et laisser la loi décider ? Laissez-lui un peu de dignité et d’intimité. Il est regrettable que des personnes dans la vie publique soient finalement livrées à elles-mêmes et soient déclarées coupables avant même que justice ne soit rendue.

Si vous ne pouvez pas la défendre, au moins laisser Shilpa Shetty tranquille et laisser la loi décider ? Laissez-lui un peu de dignité et d’intimité. Il est regrettable que des personnes dans la vie publique soient finalement livrées à elles-mêmes et soient déclarées coupables avant même que justice ne soit rendue. – Hansal Mehta (@mehtahansal) 30 juillet 2021

Ce silence est un modèle. Dans les bons moments, tout le monde fait la fête. Dans les moments difficiles, un silence assourdissant règne. Il y a l’isolement. Quelle que soit la vérité ultime, le mal est déjà fait.

Ce silence est un modèle. Dans les bons moments, tout le monde fait la fête. Dans les moments difficiles, un silence assourdissant règne. Il y a l’isolement. Quelle que soit la vérité ultime, le mal est déjà fait. – Hansal Mehta (@mehtahansal) 30 juillet 2021

Cette diffamation est un modèle. Si les allégations sont contre un cinéaste, il y a une ruée pour envahir la vie privée, pour porter un jugement radical, pour assassiner des personnages, pour remplir les « nouvelles » de potins vulgaires – tout cela au détriment des individus et de leur dignité. C’est le prix du silence.

Cette diffamation est un modèle. Si les allégations sont contre un cinéaste, il y a une ruée pour envahir la vie privée, pour porter un jugement radical, pour assassiner des personnages, pour remplir les « nouvelles » de potins vulgaires – tout cela au détriment des individus et de leur dignité. C’est le prix du silence. – Hansal Mehta (@mehtahansal) 30 juillet 2021

La Haute Cour de Bombay a dirigé vendredi quelques plateformes médiatiques de retirer leur contenu tout en adoptant une ordonnance provisoire en la matière indiquant « Aucune partie de cela ne doit être interprétée comme un bâillon sur les médias. »

La Haute Cour a en outre déclaré que les informations basées sur des sources policières ne peuvent pas être qualifiées de malveillantes et diffamatoires.

L’actrice avait déposé jeudi une plainte en diffamation devant la Haute Cour de Bombay contre 29 membres du personnel des médias et des maisons de presse les accusant de « faux reportages et de calomnie de son image » à la suite de l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire liée à la création et la distribution de films pornographiques. contenu.

(Avec entrées ANI)