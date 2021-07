Laissez Sha’Carri Richardson courir. Arrêtez les tests de dépistage du cannabis

Dr Scott E. Hadland

Vendredi, une sprinteuse américaine vedette, Sha’Carri Richardson, s’est vu interdire de participer à son épreuve olympique emblématique, le 100 mètres féminin. Son infraction ? Test positif pour le tétrahydrocannabinol, le composé psychoactif du cannabis. Bien que le test de dépistage de drogue de Richardson ait été obtenu en Oregon, où des essais olympiques ont eu lieu et où l’usage récréatif de cannabis chez les adultes est légal, les règles de l’Agence mondiale antidopage dictaient qu’elle soit suspendue de la compétition pendant au moins un mois.

Sha’Carri Richardson et les autres athlètes qui consomment du cannabis devraient être autorisés à concourir. Les athlètes professionnels ne devraient pas subir de test de cannabis en premier lieu. Le Comité olympique américain devrait exercer son influence considérable et faire retirer le cannabis de la liste des substances interdites de l’Agence mondiale antidopage.

Beaucoup d’entre nous sur la liste des substances interdites – y compris moi, un médecin toxicomane – nous sommes retrouvés à nous gratter la tête face aux règles apparemment archaïques de l’Agence mondiale antidopage sur le cannabis. L’Agence classe les substances comme « interdites » si elles répondent à deux des trois critères – que la substance améliore les performances, constitue un risque pour la santé de l’athlète ou viole « l’esprit du sport ». J’affirme que le cannabis ne correspond pas à cette définition.

Le cannabis n’aide pas la performance

Contrairement aux autres substances interdites comme les stéroïdes anabolisants et les stimulants, le cannabis n’améliore pas les performances. En fait, la consommation de cannabis peut entraîner des déficits de coordination à court terme qui pourraient sans doute aggraver les performances.

D’autre part, une forte consommation de cannabis chez les jeunes est associée à un risque de problèmes de santé mentale tels que la psychose. Étant donné que de nombreux athlètes sont des adolescents ou de jeunes adultes comme Richardson, le deuxième critère de l’Agence – qu’une substance constitue un risque pour la santé de l’athlète – est probablement satisfait.

Il semble cependant peu probable que la consommation de cannabis viole l’esprit du sport, que l’Agence mondiale antidopage définit comme « la poursuite éthique de l’excellence humaine à travers la perfection dévouée des talents naturels de chaque athlète ». L’utilisation d’une substance qui cause peu ou pas de dommages lorsqu’elle est utilisée à des fins récréatives, peu fréquemment et en toute sécurité dans la vie privée d’un adulte ne satisfait pas, à mon avis, à ce critère. Au minimum, on peut affirmer que le cannabis ne répond pas plus aux critères de l’Agence qu’une autre substance ostensiblement ne pas interdit : alcool.

Il existe d’autres arguments contre l’interdiction des athlètes qui consomment du cannabis. Le dépistage des drogues dans l’urine est une science délicate. Les tests peuvent être chargés de faux positifs – des cas dans lesquels une personne est testée positive mais n’a jamais utilisé la substance, ce qui pourrait arriver si, par exemple, un athlète mange un produit alimentaire contenant du chanvre. Les tests peuvent également entraîner des faux négatifs, qui se produisent lorsqu’un athlète a utilisé une substance mais que le test l’a manquée.

Le cannabis est également lent à se débarrasser du corps. Contrairement à de nombreuses autres substances « solubles dans l’eau » telles que les stimulants qui sont éliminés du corps en un à trois jours, le tétrahydrocannbinol est une substance liposoluble qui est éliminée plus lentement et prend généralement une semaine pour disparaître de l’urine. Chez les personnes qui consomment du cannabis plus fréquemment, l’élimination complète peut prendre jusqu’à un mois. En d’autres termes, un athlète testé positif au cannabis peut ne pas en avoir consommé depuis des semaines.

En raison de ces complications, les tests de dépistage de drogue dans l’urine ne doivent être effectués que par un expert qualifié. Vraisemblablement, le test de dépistage de drogue de Richardson a été interprété par des professionnels. Cependant, de nombreux athlètes amateurs interdits de sports pour usage de cannabis se voient refuser cette opportunité, l’interprétation revenant aux entraîneurs, aux responsables scolaires et aux organisations sportives locales.

Changer de point de vue sur la consommation de cannabis

Je doute fortement que Richardson souffre d’un trouble lié à la consommation de cannabis. Mais imaginez un autre athlète qui le fait. Le trouble de la consommation de cannabis, une condition dans laquelle une personne a une consommation de cannabis persistante et compulsive malgré des conséquences négatives sur sa vie, est un diagnostic médical qui a touché près de 5 millions d’Américains en 2019.

Suspendre un athlète souffrant d’un trouble lié à l’usage du cannabis de la compétition est contraire à ce que nous devrions faire lorsqu’une personne est aux prises avec des substances. Les suspensions équivalent à une punition, qui est généralement inefficace dans la gestion de la toxicomanie. La bonne approche consiste à engager quelqu’un dans le traitement des troubles liés à la consommation de cannabis et, si cela ne présente aucun danger, à permettre à un athlète de continuer à concourir. Cette approche est non seulement compatissante, mais également susceptible de soutenir la santé mentale de l’athlète et d’accélérer son rétablissement.

Certains pourraient soutenir que les interdictions du cannabis dans les sports pourraient jouer un rôle important en matière de santé publique en dissuadant les jeunes athlètes de consommer de la drogue. Les données pour étayer cette affirmation, cependant, manquent. Beaucoup de jeunes athlètes avec qui je travaille en tant que médecin arrêtent de consommer du cannabis lorsqu’ils prévoient d’être testés et en consomment à d’autres moments. En d’autres termes, les tests de dépistage de drogues changent quand – pas si – ils utilisent des substances. À l’inverse, j’ai vu de nombreux jeunes subir des préjudices en étant retirés des activités qu’ils aiment parce qu’ils consommaient du cannabis.

Le sentiment national est en train de changer sur le cannabis. La substance est légale à des fins récréatives dans 19 États et près des deux tiers des Américains soutiennent ces politiques. Il est temps que les agences internationales, nationales, étatiques et locales de surveillance sportive cessent de punir les athlètes pour l’utilisation d’une substance qui, lorsqu’elle est utilisée rarement, cause peu de dommages, n’offre aucun avantage concurrentiel et ne devrait pas être testée en premier lieu.

Laissez Sha’Carri Richardson concourir.

Le Dr Scott Hadland est le nouveau responsable de la médecine de l’adolescence au MassGeneral Hospital for Children et à la Harvard Medical School.