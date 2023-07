« Laissez-moi vous dire un petit secret »: Sunil Chhetri loue les fans indiens fidèles après le triomphe du championnat SAFF

L’Inde a décroché mardi son 9e titre de champion SAFF, un record, au stade Sree Kanteerava de Bangalore, avec une victoire sur le Koweït aux tirs au but lors de l’affrontement au sommet.

Le meilleur buteur de l’équipe indienne du tournoi et l’attaquant talismanique Sunil Chhetri a remercié la foule de Bengaluru pour s’être ralliée à l’équipe et avoir montré un soutien incroyable qui s’est avéré crucial pour le triomphe SAFF des Blue Tigers.

REGARDER: Le capitaine Sunil Chhetri remercie les fans pour leur soutien continu aux Blue Tigers au cours des derniers mois, remercie les groupes de fans de divers clubs pour s'être manifestés et s'être unis. Souligne à quel point le soutien a été important.

« Bangalore, vous étiez un homme spécial », a commencé l’homme de 38 ans.

« Généralement, je le dis tout le temps et je suis probablement partial, mais Pritham Da, Shubashish, Rahul, Anirugh Thapa, Nikhil Poojary, Anwar, Akash, ils sont tous venus et m’ont parlé de cela, qu’ils ressentaient quelque chose de différent ce fois à Bangalore », a révélé Chhetri.

« Vous avez été exceptionnels. Le bloc ouest, le haut et le bas est, la tribune nord et même la tribune sud. Mention spéciale aux Manjapadda itinérants, aux marins, à la brigade du nord-est, aux ultras du Bengale oriental et à quelques autres dont je ne me souviens pas pour le moment, mais vous tous réunis et nous soutenant comme vous l’avez fait était quelque chose », a-t-il ajouté. .

Chhetri a dominé le classement des buteurs lors de la campagne victorieuse alors qu’il ouvrait la voie avec cinq buts à son actif.

« Et laissez-moi vous dire un petit secret, les matchs contre le Liban et le Koweït n’ont pas été faciles et si vous n’étiez pas là, nous n’aurions pas eu ça », a déclaré Chhetri en désignant l’énorme trophée.

« Je ne fais que vous dire des faits, je n’essaie pas de vous féliciter, je n’essaie pas d’être modeste. Je vous dis juste un fait. Si vous n’étiez pas là et sans la façon dont vous êtes venus et nous avez soutenus, ce ne serait pas là », a déclaré l’attaquant talismanique.

« Tout au long de cette année, depuis le moment où nous avons joué à Manipur jusqu’à Odisha et maintenant à Bangalore, toute la nation, partout où nous sommes allés, c’était spécial », a-t-il crédité les fidèles fans indiens.

Les exploits de Chhetri en matière de buts à Bengaluru ont porté son total de matches internationaux à 92 buts aux couleurs indiennes et le placent dans une compagnie d’élite aux côtés du vainqueur argentin de la Coupe du monde Lionel Messi et de la star portugaise Cristiano Ronaldo dans la liste des meilleurs buts internationaux de tous les temps. buteurs.

« J’espère que vous comprenez à quel point vous êtes importants. Nous allons gagner des matchs et en perdre d’autres, mais le simple fait de savoir que nous sommes tous dans le même bateau nous donne beaucoup d’espoir.

« Et une chose que je peux vous dire à propos de cette équipe, c’est que nous nous battons. Quoi qu’il en soit, nous nous battons. Peu importe où nous jouons, nous nous battons. Et peu importe contre qui nous jouons, nous nous battons. On fait toujours ça »

« Alors, c’est moi, au nom de toute l’équipe qui vous dit les gars, tout Bangalore et les supporters de différents clubs, merci beaucoup », a conclu le skipper indien.