AR Rahman a réagi après que les vidéos du chaos de son concert à Chennai soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Après que des informations faisant état d’agressions sexuelles et de chaos lors du concert d’AR Rahman à Chennai aient circulé, le chanteur s’est rendu sur Instagram et a rédigé des excuses. Il a demandé à ses fans qui ont acheté les billets mais n’ont pas pu entrer de lui envoyer une copie de leurs billets afin qu’ils puissent les rembourser.

Il a tweeté : « Très cher Chennai Makkale, ceux d’entre vous qui ont acheté des billets et n’ont pas pu entrer en raison de circonstances malheureuses, veuillez partager une copie de votre achat de billet à [email protected] avec vos griefs. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.





Partageant la capture d’écran de son tweet sur Instagram, AR Rahman a écrit : « Certaines personnes m’appellent GOAT ………… laissez-moi être la chèvre sacrificielle cette fois pour que nous puissions tous nous réveiller… que l’art vivant de Chennai s’épanouisse avec une infrastructure de classe mondiale. , augmentation du tourisme, gestion efficace des foules, gestion du trafic, affinage des publics pour qu’ils suivent les règles .. créant une expérience sûre et surréaliste pour les enfants et les femmes .. Déclenchement d’une renaissance culturelle à Chennai célébrant nos talents locaux et internationaux méritants et illuminés !

Les internautes ont réagi à son tweet : « Par déception, les gens vont simplement parler sans aucun sens, monsieur. Il est injuste de vous rejeter entièrement la faute. Le deuxième a dit : « Où est le désolé dans ce message ? Ayez honte monsieur, vous êtes en partie responsable aussi, les gens viennent vous surveiller. Il semble que c’est vraiment difficile pour toi de t’excuser. Pathétique. » Un autre a déclaré : « Nous avons toujours été vos fans… mais s’il vous plaît, ne blâmez pas l’infrastructure de Chennai pour cela… c’était une pure arnaque… les billets ont été vendus 10 fois plus que la capacité… environ 10 000 personnes pourraient le faire. Je ne peux pas entrer en raison de contraintes d’espace… il s’agit d’une surréservation du côté de l’organisateur de l’événement… veuillez reconnaître l’erreur …”

L’un des utilisateurs des réseaux sociaux a déclaré : « @arrahman, veuillez ne pas jouer la carte de la victime ici. La responsabilité de tout ce qui s’est passé hier repose uniquement sur vos épaules et sur celles d’ACTC. Chennai dispose d’une excellente infrastructure pour organiser des événements de classe mondiale. Il y a eu tellement de concerts à succès ces derniers mois. Vous ne vous souciez tout simplement pas de la logistique de l’événement ou des capacités de l’équipe organisatrice. Nous sommes les chèvres sacrificielles, pour avoir été vos fans jusqu’à hier. Aujourd’hui, après avoir lu le message, j’ai honte de m’appeler votre fan.

Dimanche, AR Rahman a donné un concert « Marakuma Nenjam » au palais Adityaram de Chennai. Cependant, une situation semblable à une bousculade s’est produite lorsque, semble-t-il, environ 50 000 personnes sont venues assister au concert.

Les vidéos de son concert deviennent désormais virales sur les réseaux sociaux. Dans les clips viraux, on peut entendre des internautes affirmer que des femmes ont été agressées et que des enfants ont été blessés lors du concert.