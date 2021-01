Laissez les résolutions du Nouvel An de Brie et Nikki Bella vous inspirer

En guise de solution, Nikki a expliqué qu’elle et Artem ont mis au point un système: chaque jour, ils ont tous les deux trois heures à eux seuls pour faire des choses comme faire de l’exercice, faire un journal, méditer, etc.

« Alors nous savons comme, ‘D’accord, quoi qu’il arrive, je dois regarder Matteo de cette heure à cette heure parce qu’Artem a son temps’, et vice versa, » le Total Bellas star a déclaré aux auditeurs de podcast. « Et honnêtement, je m’ennuie vraiment de m’entraîner … J’ai fait quelque chose d’athlétique depuis que je suis tout petit. Et c’est le plus long de ma vie que je n’ai pas fait comme un faire des exercices faire des exercices. Ouais, je marche, mais je le sens ne pas moi et hors de forme. Et je n’aime pas ce sentiment. «

Brie, qui a accueilli son deuxième enfant, un petit garçon nommé Copain, avec son mari Daniel Bryan (née Bryan Danielson) le 1er août, a exprimé qu’elle pouvait raconter.

«En fait, je suis un peu déchirée parce qu’évidemment, je fais partie de celles-ci chaque année, je suis toujours comme ‘perdre du poids’», a-t-elle partagé. « Surtout que j’ai encore du poids de bébé. Et je déteste faire ça. »