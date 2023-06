Laissez les pros gérer la pyrotechnie ce 4 juillet – Shaw Local

Le bruit des feux d’artifice illégaux devient de plus en plus courant à cette période de l’année dans nos quartiers. C’est une réalité ennuyeuse, bien que compréhensible, dans le nord de l’Illinois avec le 4 juillet qui arrive bientôt.

Pourtant, Elgin tente de lutter contre le problème en augmentant les amendes pour les récidivistes, en augmentant la peine maximale de 750 $ à 1 500 $ pour une troisième infraction dans l’année. Les membres du conseil municipal ont également convenu la semaine dernière de rendre obligatoire pour toute personne qui reçoit une citation à comparaître devant le tribunal d’arbitrage administratif de la ville.

Les amendes les plus lourdes surviennent alors que la police d’Elgin s’efforce de réprimer les feux d’artifice illégaux jusqu’au 4 juillet.

« Nous faisons beaucoup pour essayer de réduire les plaintes relatives aux feux d’artifice », a déclaré la chef de la police d’Elgin, Ana Lalley, avant le vote du conseil. « Nous aimerions qu’il soit en place pour que les agents puissent avoir quelque chose qu’ils peuvent utiliser. »

Le Daily Herald a rapporté la semaine dernière que l’approche de tolérance zéro du département intervient après avoir reçu plus de 3 500 appels concernant des feux d’artifice au cours des cinq dernières années, dont près d’un tiers en 2020. Bien que les plaintes aient diminué de moitié depuis le pic de 2020, c’est encore le double de ce qu’il était avant la pandémie.

Vendredi, Lalley a reconnu dans son émission de radio hebdomadaire que la ville n’arrivera jamais à un point où elle ne se plaindra pas des feux d’artifice.

« Mais nous devons faire de notre mieux pour continuer à faire baisser ces chiffres », a-t-elle déclaré.

Nous saluons les efforts déployés par Elgin et d’autres services de police pour assurer la sécurité des personnes.

Parce qu’il y a une bonne raison pour laquelle l’Illinois interdit aux particuliers de vendre ou d’utiliser des feux d’artifice, y compris des pétards, des fusées à bouteilles et des mortiers.

Selon le bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois, 44 hôpitaux et établissements de santé de tout l’État ont signalé que 120 personnes avaient été blessées par des feux d’artifice en 2022. Environ un tiers des personnes blessées ont subi de multiples blessures.

En plus de blesser éventuellement les personnes qui les utilisent, les feux d’artifice pourraient déclencher des incendies, en particulier pendant les conditions météorologiques sèches que nous connaissons actuellement. Voulez-vous vraiment être le gars qui a allumé un feu d’herbe dans le jardin d’un voisin avec une fusée à bouteille ?

Ensuite, il faut être sensible aux animaux de compagnie. Les experts disent que les bruits forts, y compris le crépitement des feux d’artifice, peuvent causer du stress aux chiens et aux chats, bien que les chiens soient plus sensibles.

Nous devons également être respectueux des personnes aux prises avec le trouble de stress post-traumatique.

Pendant ce temps, une liste de villes et de villages de banlieue dépensent des dizaines de milliers de dollars pour des spectacles de feux d’artifice massifs. N’importe lequel de ces affichages sera bien meilleur que de tirer sur des bougies romaines dans la rue.

Alors laissons la pyrotechnie aux professionnels et passons un 14 juillet heureux et en toute sécurité.

