«Nous travaillerons avec nos affiliés pour veiller à ce que les athlètes courageux qui défendent les droits de l’homme soient correctement soutenus, y compris par des moyens juridiques et autres». Le directeur exécutif de l’Association mondiale des joueurs, Brendan Schwab, a déclaré jeudi.

« Les droits de l’homme ne sont pas un concours de popularité », déclare @BrendanSchwab suite aux nouvelles que le @Jeux olympiques punira les athlètes qui prennent un genou ou lèvent le poing à @ Tokyo2020# Rule50pic.twitter.com/Z9YFLJfwhy – Joueurs du monde unis (@WorldPlayersUtd) 22 avril 2021

Cette décision est venue en réponse à la décision du Comité international olympique (CIO), annoncée mercredi, de faire respecter son interdiction de longue date de la règle 50 contre les manifestations d’athlètes aux Jeux de Tokyo. Le CIO a cité un sondage de la commission des athlètes montrant qu’environ 70% des répondants considèrent que de telles manifestations sont inappropriées. «La neutralité politique des Jeux Olympiques est un moyen de protéger les athlètes de l’ingérence et de l’exploitation politiques», a ajouté le CIO.

Alors que les athlètes seront libres d’exprimer leurs points de vue lors des conférences de presse, des médias sociaux et d’autres médias, l’interdiction s’applique au terrain de jeu, aux cérémonies officielles et au podium des médailles. Dans ces espaces, la règle 50 interdit la propagande politique, raciale et religieuse des concurrents olympiques. Le CIO devrait clarifier ses sanctions avant le début des matchs le 23 juillet. Les contrevenants pourraient être renvoyés chez eux dans certains cas.

L’athlète Deutschland a rejoint l’Association mondiale des joueurs pour critiquer la décision, affirmant que les concurrents «Devraient être libres de déclarer pacifiquement leur soutien aux valeurs de notre société libre et démocratique à tout moment.» Le groupe s’est engagé à soutenir les membres et les athlètes minoritaires qui sont sanctionnés pour avoir défendu «Valeurs fondamentales».

Les deux groupes se sont également opposés à l’utilisation d’une enquête pour justifier des restrictions générales visant à bloquer la liberté d’expression, en particulier lorsque les opinions exprimées peuvent être partagées par une minorité de personnes.

«Les droits de l’homme, comme la liberté d’expression, sont universels», Athleten Deutschland a déclaré. «La liberté d’expression permet de critiquer le pouvoir et protège particulièrement les positions des minorités.»

La controverse survient au milieu des manifestations de Black Lives Matter qui ont balayé les États-Unis au cours de l’année écoulée, ainsi que de la montée des troubles politiques dans le monde. Les manifestations lors d’événements sportifs, comme s’agenouiller pendant l’hymne national avant les matchs de la NFL, ont provoqué des réactions négatives de la part des fans, dont beaucoup considèrent le sport comme une échappatoire à la politique dans leur vie quotidienne.

Le CIO compte être contesté sur son interdiction de protester. La championne américaine du lancer du marteau Gwen Berry, qui a été mise à l’épreuve par le Comité olympique américain en 2019 pour avoir levé le poing après avoir remporté l’or aux Jeux panaméricains – faisant allusion à l’emblématique levée de poings gantés noirs sur le stand de médailles par les sprinteurs américains Tommie Smith et John Carlos en 1968 – s’attendent à ce que les athlètes fassent entendre leur point de vue à Tokyo.

« Cela ne me décourage pas, » Berry a déclaré à propos de la décision du CIO. «Nous allons parler. Nous dirons ce qui doit être dit. Et nous ferons ce qui doit être fait. »

Je l’ai dit … et je le pensais! https://t.co/Xx4QkW0xDl – Gwen Berry (@MzBerryThrows) 22 avril 2021

