Une vidéo montrant des acheteurs non masqués dans un supermarché de Floride est devenue virale en raison de la plainte d’un journaliste de NBC. Parmi les réactions les plus extrêmes, il y avait un tweet maintenant supprimé d’un médecin qui pensait apparemment mériter de mourir.

Dans une vidéo partagée mercredi, le correspondant de NBC, Sam Brock, a montré une foule de clients dans un supermarché de Naples, en Floride. Peu de gens portaient un masque facial ou pratiquaient la distanciation sociale, et tout le monde vaquait à ses occupations comme d’habitude. Se plaindre de la propagation de Covid-19 sur un «À grande échelle», Brock a affirmé que le magasin permettait «Exemptions médicales» porter un masque, et que son équipe ne pouvait pas « poser des questions. »

Comme #Flordia lutte contre la propagation communautaire de COVID à grande échelle, il s’agit d’un instantané de 15 secondes d’un supermarché de Naples. De nombreux employés et clients – même les plus âgés – sans masque à l’intérieur. L’enseigne du magasin à l’extérieur cite des «exemptions médicales», nous ne pouvons pas poser de questions. @NBCNews pic.twitter.com/rNUSOPLjeB – Sam Brock (@SamBrockNBC) 3 février 2021

La Floride enregistre actuellement entre 5 000 et 10 000 cas de Covid-19 par jour, contre un pic de près de 20 000 au début du mois. Le comté de Collier, où se trouve Naples, n’a pas été aussi gravement touché que les comtés plus peuplés, comme Miami-Dade et Broward, et a enregistré 28000 cas depuis le début de la pandémie et 413 décès, selon le ministère de la Santé de Floride.

Néanmoins, la vidéo de Brock a laissé certains commentateurs horrifiés. « C’est pathétique, » un tweeté. «L’Amérique doit se masquer, pas l’inverse.»

Cela me rend si reconnaissant de vivre dans le New Jersey. Tout le monde porte son masque dans les magasins. – MomsThoughts ™ (@MomsThoughts) 3 février 2021

C’est ce qui se passe dans un état redneck avec un gouverneur incroyablement incompétent. Citoyens insensés, trop stupides pour survivre, déterminés à affirmer leur «liberté» d’infecter eux-mêmes et les autres. Je souhaite tellement que Darwin soit ici pour voir cela personnellement. https://t.co/Koe0y6j8uH – Dr David A. Lustig (@ drdave1999) 4 février 2021

Cependant, la condamnation la plus extrême est venue d’un médecin vérifié sur Twitter. «Laissez-les mourir» il a tweeté. «Je suis tellement fatigué de ces gens. Pas de vaccins pour vous tous. Dans un tweet de suivi, le médecin a déclaré «Nous ne pouvons pas gaspiller notre énergie sur ces négateurs COVID. Ils ne vont pas se protéger alors laissez-les mourir. Ils le découvriront à la dure.

Une capture d’écran montrant le tweet maintenant supprimé du médecin, 4 février 2021 © Twitter / @cleavon_md





Ses commentaires ont déclenché une réaction violente. « » Laissez-les mourir « est une déclaration de quelqu’un qui ne devrait pas être autorisé à détenir une licence médicale, » expert Tim Young a répondu, comme les commentateurs conservateurs ont appelé à son licenciement.

Des choses dérangeantes se produisent lorsque la politique s’infiltre dans la médecine, comme des médecins qui appellent à mourir parce qu’ils sont des individus libres de pensée. https://t.co/E01A1HIdH9 – Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) 4 février 2021

«Laissez-les mourir», dit le directeur du contrôle bleu. Quelqu’un doit être licencié parce qu’il est clairement mentalement inapte à son travail. S’il était un autre travailleur d’urgence, cela les mettrait en conserve sans aucun doute. Les FF et les flics ont été licenciés pour moins et ils sauvent des vies chaque jour. https://t.co/ToxQD4NEqe – Shane B. Murphy (@shanermurph) 4 février 2021

Ces docteurs de la secte covid sont si mauvais et tordus. https://t.co/b4DmkOBoRX – Patrick Basedman 🌲🌲🌲 (@patrickbasedmn) 4 février 2021

Le magasin en question, Oakes Farm Seed To Table Market, a déjà été au centre de controverses. Son propriétaire, un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a appelé l’épidémie de coronavirus « une escroquerie, » et un juge fédéral a rejeté mercredi un procès qu’il avait intenté contre Collier County pour contester son mandat de masque, qui devrait rester en place jusqu’en avril. Dans une vidéo NBC rapport jeudi, le propriétaire a déclaré:«Je sais que les masques ne fonctionnent pas… pourquoi ne pas fermer le monde à cause de crises cardiaques?»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!