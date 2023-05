"Laissez les gens dire": DK Shivakumar sur Partyman "Pas de formule de partage du pouvoir"

Signe que la trêve entre le nouveau ministre en chef du Karnataka Siddaramaiah et son adjoint DK Shivakumar pourrait être fragile, un ministre a fait sensation en suggérant qu’il n’y avait pas de formule de partage du pouvoir entre les deux.

Le ministre du Karnataka, MB Patil, a provoqué de nouveaux ennuis pour le Congrès en déclarant que M. Siddaramaiah continuera d’être ministre en chef pour un mandat complet de cinq ans et qu’il n’y a pas d’accord de partage du pouvoir.

« Siddaramaiah terminera le mandat complet en tant que ministre en chef du Karnataka. S’il y avait eu une formule de partage du pouvoir, le haut commandement aurait communiqué la même chose. Le partage du pouvoir n’existe pas », a déclaré M. Patil aux journalistes en réponse aux questions.

Sur des informations non confirmées spéculant sur un changement après les élections nationales de 2024, M. Patil a déclaré: « Si tel était le cas, notre secrétaire général de l’AICC (All India Congress Committee) (KC Venugopal) vous l’aurait dit lors de la conférence de presse. Il a dit non telle chose. »

Le ministre a déclaré que M. Venugopal avait également déclaré: « Seul le partage du pouvoir est avec le peuple ».

En réponse, DK Shivakumar a prudemment déclaré que la direction du Congrès s’en occuperait et était au courant de la décision prise sur le partage du pouvoir.

« Laissez les gens dire ce qu’ils veulent. Il y a le secrétaire général de l’AICC, il y a le ministre en chef et il y a le président de l’AICC (Mallikarjun Kharge) », a déclaré aujourd’hui le vice-ministre en chef.

Le BJP, qui vient d’être évincé du pouvoir lors des élections du 10 mai au Karnataka, a saisi la dernière rumeur au Congrès.

« Certes, vous verrez les différences dans les jours à venir. En ce qui concerne le partage du pouvoir, nous sommes moins gênés », a déclaré le député du BJP BY Vijayendra, le fils de l’ancien ministre en chef BS Yediyurappa.

Après sa grande victoire au Karnataka, le Congrès a dû faire face à des jours de dures négociations alors que ses deux principaux dans l’État, Siddaramaiah et DK Shivakumar, ont refusé de céder à leurs demandes.

M. Shivakumar, 61 ans, a cédé après que Sonia Gandhi est intervenue et s’est installée pour le rôle de numéro 2 dans un gouvernement dirigé par Siddaramaiah, mais les détails d’un soi-disant accord de partage du pouvoir ne sont pas connus. Il resterait également chef du Congrès du Karnataka pour le moment, a indiqué le parti.

De nombreux dirigeants du Congrès ont affirmé que M. Shivakumar pourrait prendre la relève en tant que ministre en chef après un demi-mandat, mais personne n’a été enregistré.

Les deux ont prêté serment samedi. Maintenant, le Congrès doit décider d’élargir le cabinet au milieu d’un lobbying intense de groupes rivaux.