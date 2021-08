« Laissez-les essayer de prendre cette médaille »: le lanceur de poids américain Saunders défie alors que le CIO enquête sur la manifestation sur le podium olympique du geste « X »

Saunders, 25 ans, est devenue la première athlète aux Jeux de Tokyo à monter sur le podium lorsqu’elle a levé les bras au-dessus de sa tête pour former un « X ».

La star a dit que le geste marque « l’intersection où se rencontrent toutes les personnes opprimées » – mais pourrait se retrouver en difficulté pour avoir enfreint les règles.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le porte-parole du CIO, Mark Adams, a confirmé que l’organisation était en contact avec World Athletics et le Comité olympique et paralympique des États-Unis concernant le geste de Saunders.

Avant les Jeux de Tokyo, les responsables olympiques avaient assoupli la règle 50 de la Charte olympique pour autoriser des protestations telles que mettre un genou à terre par les athlètes avant les compétitions, mais tout geste effectué lors des cérémonies de podium reste interdit.

La lanceuse de poids elle-même, qui a décroché une première médaille lors de sa deuxième participation aux Jeux olympiques, s’est montrée provocante dans un message publié sur Twitter.

« Laissez-les essayer de prendre cette médaille. Je cours à travers la frontière même si je ne sais pas nager », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji riant et un lien vers un article où elle explique le sens de la manifestation.

Saunders, qui avait terminé derrière la Chinoise Gong Lijiao mais devant la Néo-Zélandaise Valerie Adams, avait twerk après son dernier lancer dimanche et avait doublé sa position.

« Je fais partie de beaucoup de communautés », a déclaré Saunders, qui est noire et gaie, et a parlé de ses problèmes de santé mentale.

« En fin de compte, on s’en fiche vraiment. Criez à tous mes Noirs. Criez à toute ma communauté LGBTQ.

« Criez à tous mes gens qui ont affaire à la santé mentale.

« En fin de compte, nous comprenons que c’est plus grand que nous et que c’est plus grand que les pouvoirs en place.

« Nous comprenons qu’il y a tellement de gens qui nous admirent, qui cherchent à voir si nous disons quelque chose ou si nous parlons pour eux. »

Le CIO n’a pas indiqué quelles pourraient être les sanctions potentielles contre la star du lancer du poids, qui a concouru avec un masque mettant en vedette « The Hulk » – le personnage de Marvel qu’elle considère comme une sorte d’alter ego.

Ailleurs aux Jeux, les protestations des athlètes ont inclus des stars se mettant à genoux avant la compétition, tandis que l’équipe de hockey féminin d’Allemagne portait des brassards arc-en-ciel pour leurs matchs.

La gymnaste adolescente du Costa Rica Luciana Alvarado a pris le genou et l’a soulevée la première à la fin de sa routine la semaine dernière, dans un hommage à Black Lives Matter.