“Laissez-les enfants seuls”: pourquoi Roger Waters de Pink Floyd et la première dame ukrainienne Olena Zelenska se sont disputés | Nouvelles du monde

La première dame ukrainienne a dit au co-créateur de Pink Floyd, Roger Waters, de ne pas critiquer son mari à propos de l’invasion russe – et lui a dit sans ambages de “demander la paix à Poutine” à la place.

Waters a écrit une lettre ouverte à Olena Zelenska dans laquelle il accusait les “nationalistes extrémistes” en Ukraine d’avoir “mis votre pays sur la voie de cette guerre désastreuse”.

Irrité par ses commentaires, un conseiller municipal de la ville polonaise de Cracovie – où Waters et son groupe devaient jouer en direct au printemps prochain – a programmé un vote pour déclarer le musicien “persona non grata”, et maintenant les concerts ont été annulés.

Les troupes russes sont invitées à se rendre – Dernières mises à jour de l’Ukraine

Lukasz Wantuch a déclaré : “Permettre à Roger Waters, un partisan déclaré de Poutine, de jouer à Cracovie… serait honteux pour notre ville.

« Qu’il chante à Moscou.

Mme Zelenska a déclaré à Waters dans une réponse Twitter à sa lettre ouverte, publiée sur Facebook, que c’était “la Russie qui a envahi l’Ukraine, détruit des villes et tué des civils”.

Elle a poursuivi : “Les Ukrainiens défendent leur terre et l’avenir de leurs enfants. Si nous abandonnons, nous n’existerons pas demain.

“Si la Russie abandonne, la guerre sera finie.”

Elle a conclu, étiquetant directement Water: “Vous feriez mieux de demander la paix au président de RF. Pas à l’Ukraine.”

Un responsable de la Tauron Arena de Cracovie, où Waters devait donner deux concerts en avril, a déclaré qu’ils n’auraient plus lieu.

Image:

Olena Zelenska et Volodymyr Zelensky



La Pologne est un allié fidèle de son voisin et, depuis l’invasion de février, a plus d’un million de réfugiés traversant la frontière.

Lukasz Pytko a déclaré aux médias polonais : “Le manager de Roger Waters a décidé de se retirer – sans donner de raison.”

Le site Web de la tournée de concerts This Is Not a Drill de Waters ne répertorie plus les deux concerts de Cracovie précédemment prévus en avril prochain.

Waters, 79 ans, a riposté dimanche, affirmant que son équipe n’avait pas annulé les concerts.

Sous une photographie monochrome de lui, avec les mots “droits de l’homme” en néon au-dessus, il a écrit en majuscules, faisant référence aux paroles de la chanson classique de Pink Floyd, Another Brick in the Wall :

“HÉ ! LUKASZ WANTUCH, “LAISSEZ-LES LES ENFANTS TRANQUILLES !”

Dans sa lettre originale à Mme Zelenska, Waters avait dit que son “cœur saigne pour vous et toutes les familles ukrainiennes et russes, dévastées par la terrible guerre en Ukraine”.

Mais il a ensuite critiqué Volodymyr Zelenskyle président, pour ne pas avoir tenu sa promesse électorale de “mettre fin à la guerre civile à l’Est et de ramener la paix dans le Donbass et l’autonomie partielle de Donetsk et Louhansk”.

Il lui a dit: “Votre vieil homme a accepté les rejets totalitaires et antidémocratiques de la volonté du peuple ukrainien, et les forces du nationalisme extrême qui s’étaient cachées, malveillantes, dans l’ombre, ont, depuis lors, gouverné l’Ukraine.”

Il a également reproché à l’Occident de fournir des armes à l’Ukraine, accusant notamment Washington.

“Jeter du carburant, sous forme d’armements, dans un combat de tirs, n’a jamais fonctionné pour raccourcir une guerre dans le passé, et cela ne fonctionnera pas maintenant, en particulier parce que, dans ce cas, la majeure partie du carburant est (a) étant jetés dans le feu depuis Washington DC, qui se trouve à une distance relativement sûre de l’incendie, et (b) parce que les « lanceurs de carburant » ont déjà déclaré leur intérêt à ce que la guerre se poursuive le plus longtemps possible.

“Je crains que nous, et par nous, je veux dire des gens comme vous et moi qui veulent réellement la paix en Ukraine, qui ne veulent pas que le résultat soit que vous deviez vous battre jusqu’à la dernière vie ukrainienne, et peut-être même, si le le pire arrive au pire, jusqu’à la dernière vie humaine.”

Waters s’est séparé de Pink Floyd au milieu des années 1980.