«  Laissez-le tomber  »: McGregor pèse après que des images montrent la légende de l’UFC Sanchez à l’envers et se fait frapper par l’entraîneur Fabia (VIDEO)

Le clip controversé a été mis sur Internet vendredi soir, et bien que les images originales de YouTube aient été supprimées, certains utilisateurs avaient déjà réussi à la capturer et à la télécharger à nouveau sur diverses plates-formes.

Attaché à l’envers, Sanchez, qui a récemment été libéré par l’UFC au milieu d’une dispute sur l’accès aux dossiers médicaux, prend une série de coups à la tête non protégés et est plus tard vu les yeux bandés dans un ring de boxe pendant que Fabia le fouette avec une ceinture noire.

Demande ses dossiers médicaux mais lui lance des coups alors qu’il est suspendu la tête en bas. D’accord. Je pense que nous devons examiner vos dossiers, Fabia. pic.twitter.com/XAhL5CMfiA – MS (@UFC_Obsessed) 8 mai 2021

Commençant par dire « Pardonnez mon français » avant de demander « c’est quoi ce bordel?!? », Le journaliste d’EPSN MMA Ariel Helwani a révélé comment il avait « a choisi de me mordre la langue sur tout ça parce que Fabia m’a envoyé une série de textes inquiétants l’année dernière » dans le cadre de « drame insensé et inutile ».

« Mais mec, » il a continué.

« Comment quelqu’un peut-il rester silencieux à propos de cette activité? C’est vraiment dérangeant. »

Il n’y a absolument aucun moyen que quiconque puisse me convaincre que la tête en bas dans une balançoire sexuelle et que mon garçon me donne un coup de pied dans la tête est une bonne idée … https://t.co/G6NPBTEkQI – Chase Hooper (@chase_hooper) 7 mai 2021

🍌 Ce ba-nay-nays. https://t.co/PVtHep5gfb – Carrière Nathan (@NateRockQuarry) 8 mai 2021

Je suis sans mots, vraiment dégoûté. En tant que personne qui connaissait Diego, c’est la dernière chose dont il a besoin. 🤮 pic.twitter.com/xgnZgR7Hhw – BONY (@JonnyBones) 8 mai 2021

Pourtant, c’était apprivoisé par rapport à la tirade furieuse dans laquelle l’ancien double champion Conor McGregor s’est embarqué.

Dans une série de tweets désormais supprimés, « The Notorious » a écrit: « C’est juste de la folie! Je vais casser le nez de cette chose en deux. »

« Ce n’est pas le mouvement Diego, mon frère, » il s’adressa à son ami.

« J’ai été avec vous pendant tout le trajet, et je le suis toujours. Mais ce n’est pas le cas. C’était un traitement injuste de la part des commentaires et des fans sur votre dernière performance à mon avis, bien sûr, » a-t-il concédé, d’une défaite par décision unanime contre Jake Matthews à l’UFC 253 en septembre dernier.

« Mais pas sur ce gars, 0-0. Fossé [him], « McGregor a conseillé.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

« Je suis en fait du côté du travail de durcissement corporel aussi. Travaillez le corps, etc. » McGregor continua.

« Mais le faire la tête en bas et se faire frapper à plusieurs reprises le dôme de la tête, tout en couvrant la vision, est absurde! »

« Attrape ce mec par les oreilles et frappe-le à sa porte d’entrée en premier [in the morning], « McGregor bouillonna.

«J’ai regardé l’engagement avec l’équipe de diffusion avec un jugement ouvert d’esprit et une compréhension du fait que des commentaires irrespectueux ont été faits contre vous. Vous avez eu raison de tirer cela.

« Mais l’autre gars a repris la conversation. J’ai tout fait à propos de lui. Ce n’est pas son histoire, Diego. Fais-lui le nez et laisse-le tomber. » conclut-il.

Je souhaite la bienvenue à Khabib à l’école de la conscience de soi pic.twitter.com/Fz9ZAGTse8 – Joshua Fabia (@JoshuaFabiaSOSA) 8 mai 2021

S’adressant à Twitter pour la première fois depuis janvier, Fabia s’est défendue en prétendant être un meilleur entraîneur que John Kavanagh de McGregor.

Il a également souligné que McGregor avait terminé deux fois lors de ses trois derniers combats, et Sanchez, sous sa tutelle, pas un seul.

Tentant de dissiper davantage McGregor, il a posté une photo de Khabib Nurmagomedov, ancien rival de l’octogone de Sanchez et Mac, et a affirmé que le Russe avait rejoint «l’école de conscience de soi» de Fabia.

Ces développements sont les derniers d’une série d’incidents inquiétants impliquant Sanchez et son entraîneur.

Ces dernières semaines, le joueur de 39 ans a été libéré par l’UFC après que la ligue de combat se soit inquiétée de son incapacité à répondre de manière adéquate aux préoccupations concernant sa santé physique et mentale.

En outre, il y avait aussi des craintes que le mentor de Sanchez, que Dana White a qualifié de « f * cking nutjob« , a eu une influence négative sur l’ancien combattant.

Mardi, Sanchez est apparu dans l’émission MMA Today de Sirius XM et a accusé l’UFC de conspirer contre lui – et a même suggéré que la principale promotion des arts martiaux mixtes au monde pourrait le tuer en raison de sa position franche.

Diego Sanchez envoie un message à Dana White pic.twitter.com/pUlKStqdEA – ℙ𝕒𝕦𝕝𝕚 ♤ (@AyyItsPauli) 5 mai 2021

« Je vais vous dire franchement les gars maintenant, j’ai peur pour ma vie de mère», Admit Sanchez.

« J’ai peur que cette entreprise, ce monopole d’entreprise d’un milliard de dollars, dans le monde entier, vienne me poursuivre. Quelque chose pourrait m’arriver dans deux ans. Peut-être dans quelques années.

«Peut-être que je détruis mon camion. Peut-être, ‘Oh, Diego a fait une overdose, une merde suicidaire.’ Je ne sais pas, mais je ne mettrais rien au-delà du niveau de mal qui est au sein de cette société.

« Si je devais exposer certaines des choses que je connais, [I could], parce que je suis dans cette mère depuis plus longtemps que quiconque, et que j’ai été le seul à avoir survécu à la salope, qui a traversé le tunnel sombre et est sorti de l’autre côté, » il ajouta.

Sanchez révélant plus tard qu’il avait tenté de rencontrer White pour discuter de son licenciement, lui et Fabia sont maintenant plus loin que jamais d’un retour au championnat avec leur dernière démonstration publique.