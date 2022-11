“Laissez le public voir les sommes” Les revendications du travail alors que Hunt ordonne aux fonctionnaires de calculer la valeur de la suppression des non-doms

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont exigé que le gouvernement laisse le public voir ses sommes après que le Trésor eut reçu l’ordre de calculer combien d’argent pourrait être collecté en abolissant le statut fiscal controversé de non-dom.

La décision, du chancelier Jeremy Hunt, est apparue quelques heures seulement après que Rishi Sunak a défendu la politique, affirmant qu’elle coûterait trop cher à mettre au rebut.

Vendredi, M. Hunt a été contraint d’admettre qu’il ne savait pas combien l’abandon de l’échappatoire pourrait rapporter avant d’augmenter les impôts de plusieurs millions dans le budget de la semaine dernière.

The Independent a révélé plus tôt cette année que l’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murty, avait un statut fiscal non domicilié pendant que son mari était chancelier.

La question était considérée comme si controversée que même les partisans de M. Sunak pensaient au départ que cela ruinerait ses espoirs de devenir Premier ministre.

Lors des questions du Premier ministre, le leader travailliste Sir Keir Starmer a défié le Premier ministre sur la question, affirmant que cela pourrait rapporter des milliards de livres au NHS.

“La suppression du statut de non-dom nous permettrait de former 15 000 médecins chaque année”, a déclaré Sir Keir – appelant à la fin des “allègements fiscaux pour les super-riches”.

Mais M. Sunak a répondu: “Le problème avec son idée est que cela finirait par coûter de l’argent à la Grande-Bretagne.”

Il a également souligné l’opposition antérieure du Labour à la fin du statut de non-dom de peur que cela ne décourage les investisseurs, car il a accusé Sir Keir de “colporter des contes de fées et de la politique des gestes”.

Quelques heures plus tard, le chancelier a déclaré aux députés qu’il avait demandé aux responsables d’examiner le montant qui pourrait être collecté en fermant l’échappatoire.

Mais il a ajouté qu’il ne voulait approuver aucune action qui “nous fait perdre par inadvertance plus d’argent que nous n’en récoltons”. Le groupe de réflexion très respecté de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré à The Independent que sa “meilleure estimation” était que l’abolition de la mesure rapporterait environ 3 milliards de livres sterling par an.

Des sources du Trésor disent que les non-doms contribuent déjà environ 8 milliards de livres sterling par an, de l’argent qu’ils ne veulent pas envoyer à l’étranger.

Le statut de non-dom, qui est légal, peut éviter à un individu de payer l’impôt britannique sur les dividendes d’investissements étrangers, les loyers sur les biens à l’étranger ou les intérêts bancaires.

Comparaissant devant le Comité du Trésor des Communes, M. Hunt a nié la suggestion qu’il y avait “une règle pour les riches et une autre règle pour tous les autres”.

Lorsqu’on lui a demandé combien cela rapporterait pour combler l’échappatoire non-dom, il a répondu: “Eh bien, j’ai demandé au Trésor d’examiner cela.”

Il a ajouté: «Je comprends que les non-doms paient des impôts … tous les impôts qu’ils paient, environ 8 milliards de livres sterling d’impôts par an. Je veux donc m’assurer que les riches étrangers paient autant d’impôts que possible dans ce pays.

“L’Irlande a un régime non-dom. La France a un régime non-dom. Ce sont des gens qui sont très mobiles, et je veux m’assurer que nous ne faisons rien qui nous fasse perdre par inadvertance plus d’argent que nous n’en collectons.”

Le secrétaire en chef du Cabinet du Trésor, Pat McFadden, a déclaré: “Le gouvernement doit laisser le public voir ses calculs sur le montant que le Trésor public perd en raison des non-doms et sur le montant que la fermeture de l’échappatoire pourrait augmenter.”

Il a ajouté: «Il n’est tout simplement pas juste que quelques riches puissent utiliser une échappatoire coûteuse pour ne pas payer leur juste part, alors que le fardeau des hausses d’impôts des conservateurs pèse de plus en plus lourdement sur les travailleurs.

“Le travail est clair – si vous travaillez ici et gagnez votre vie ici, alors vous devriez payer vos impôts ici.”