Laissez le monde derrière vous, One Piece

Le thriller dystopique « Leave the World Behind » a été le film – et le titre dans l’ensemble – le plus regardé sur Netflix dans le monde au second semestre 2023, tandis que la série d’action en direct inspirée de l’anime « One Piece » a dominé du côté de la télévision.

Les données proviennent de la deuxième édition de Netflix de « Ce que nous avons regardé : un rapport d’engagement Netflix », reflétant l’audience sur le streamer de juillet à décembre 2023, couvrant 99 % de tous les visionnages sur Netflix. Les abonnés du monde entier ont regardé environ 90 milliards d’heures de Netflix au cours du second semestre 2023, contre 93 milliards d’heures au premier semestre.

Netflix a publié son premier Big Data dump, couvrant le premier semestre 2023, en décembre dernier. Dans le deuxième rapport, publié jeudi, la société a ajouté la durée d’exécution et les vues (nombre total d’heures visionnées divisées par la durée d’exécution) et séparé les films et les séries télévisées, en les synchronisant avec ses listes hebdomadaires Top 10 et Les plus populaires.

« Leave the World Behind », le film n°5 le plus populaire de tous les temps sur Netflix, a généré 121 millions de vues en un peu plus de trois semaines après sa première le 8 décembre 2023. Le film, des producteurs exécutifs Barack et Michelle Obama de Higher Ground et produit d’EsmailCorp et Red Om Films, avec Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Myha’la Herrold. « Heart of Stone », un thriller d’action avec Gal Gadot, a enregistré près de 110 millions de vues au second semestre 2023.

« Leo » d’Adam Sandler, le plus grand film d’animation diffusé par le streamer à ce jour, a généré 96 millions de vues après sa sortie le 11 novembre. « Nowhere », le troisième film non anglophone le plus populaire de Netflix, a été visionné 86 millions de fois.

Parmi les séries télévisées, « One Piece », avec près de 72 millions de vues, a plus que doublé l’audience des films et séries d’animation de Netflix. Cela a été suivi par la série limitée « Who Is Erin Carter ? » (50,1 millions), « Lupin » Partie 3 (49,7 millions), « The Witcher » Saison 3 (47,9 millions) et « Sex Education » Saison 4 (46,3 millions).

De plus, selon l’analyse de Netflix, le spin-off du concours de téléréalité « Squid Game : The Challenge » (33 millions de vues au second semestre 2023) a augmenté de 34 % l’audience de la série coréenne originale « Squid Game », trois ans après la la première de ce dernier.

Les titres sous licence ont également continué à être populaires sur Netflix. « Suits » à lui seul a enregistré 144 millions de vues sur neuf saisons au cours du second semestre 2023, suivi de « Young Sheldon » (88 millions de vues), « Grey’s Anatomy » (51 millions), « Gossip Girl » (49 millions) et « Gilmore ». Filles » (45 millions).

La feuille de calcul complète couvrant le visionnage de Netflix de juillet à décembre 2023 – couvrant 6 599 saisons de séries et 9 395 films – est disponible sur ce lien. Autres faits saillants du rapport :

Les trois plus grands titres de Netflix de tous les temps – « Mercredi », « Red Notice » et « Squid Game » – ont continué à attirer un large public bien après leurs débuts. Pour l’ensemble de l’année 2023, « Wednesday » a enregistré 98 millions de vues au total, « Red Notice » 62 millions et « Squid Game » 25 millions.

Les trois premières parties de « Lupin » de Netflix ont généré près de 100 millions de vues au cours du second semestre 2023, et près de 200 millions de vues au cours des huit saisons de l’émission pour enfants « CoComelon ». Sont également populaires (toutes saisons confondues) « The Witcher » (76 millions), « Virgin River » (69 millions), « The Crown » (50 millions), « Sweet Magnolias » (35 millions), « Top Boy » (26 millions). millions), « Heartstopper » (24 millions), « Sintonia » (20 millions) et « Sweet Home » (17 millions).

Les émissions et les films non anglophones représentent près d’un tiers de l’ensemble des visionnages sur Netflix. Les histoires en coréen (9 % du visionnage), en espagnol (7 %) et en japonais (5 %) ont capturé la plus grande part de visionnage en dehors de l’anglais. Les remarquables cités par Netflix incluent « Dear Child » (53 millions de vues) d’Allemagne, « Forgotten Love » (43 millions) de Pologne, « Pact of Silence » (21 millions) du Mexique, « Mask Girl » (19 millions) de Corée. , « Yu Yu Hakusho » (17 millions) du Japon, « Berlin » (11 millions) d’Espagne et « The Railway Men » (11 millions) d’Inde.

Le sport est devenu une catégorie de plus en plus populaire, collectant un total de 184 millions de vues au cours du second semestre 2023, dont « Beckham » (44 millions de vues), « Untold : Johnny Football » (14 millions) et « Quarterback » (13 millions).

Les enfants et la famille représentaient 15 % de l’ensemble des téléspectateurs, avec des titres comme « Gabby’s Dollhouse » (90 millions), « Family Switch » (62 millions) et « The Monkey King » (43 millions).

Voici les 15 meilleurs titres télévisés diffusés sur Netflix, classés par vues pour le second semestre 2023 :

Titre Date de sortie Nombre total d’heures consultées Durée totale (heures) Nombre de vues Une pièce saison 1 2023-08-31 541 900 000 7h34 71 600 000 Dear Child : Série limitée // Liebes Kind : Minisérie 2023-09-07 252 800 000 4:49 52 500 000 Qui est Erin Carter ? : Série limitée 2023-08-24 286 200 000 5:43 50 100 000 Lupin : Partie 3 2023-10-05 274 300 000 17h31 49 700 000 Le sorceleur : saison 3 2023-06-29 363 800 000 7h36 47 900 000 Éducation sexuelle : Saison 4 2023-09-21 374 700 000 8h06 46 300 000 Beckham : série limitée 2023-10-04 208 500 000 16h45 43 900 000 CoComelon : Saison 8 2023-04-10 40 100 000 1:04 37 600 000 Virgin River: Saison 5 2023-09-07 331 400 000 9h16 35 800 000 L’avocat Lincoln: Saison 2 2023-07-06 292 300 000 8h11 35 700 000 Analgésique : série limitée 2023-08-10 171 400 000 4:59 34 400 000 Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir : série limitée 2023-11-02 129 900 000 15h50 33 900 000 Ma vie avec les Walter Boys: Saison 1 2023-12-07 254 300 000 7h37 33 400 000 King the Land : Limité 2023-06-17 630 200 000 19h00 33 200 000 Squid Game : Le défi: Saison 1 2023-11-22 270 600 000 8h10 33 100 000

Et voici le top 15 des films sur Netflix pour le second semestre 2023 :