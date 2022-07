“Laissez-le à Beaver’s” Tony Dow vivant après un faux rapport de décès – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Reed Saxon/AP/Shutterstock

Laisse le au castorle grand frère emblématique de Wally Cleaver, joué par Tony Dow, serait toujours en vie après qu’un précédent rapport maladroit ait annoncé qu’il était déjà décédé. L’équipe de direction de Tony avait posté sur Facebook le mardi 26 juillet que la star, 77 ans, était décédée, mais le message a déjà été supprimé. Journaliste de Los Angeles Georges Pennacchio prétend avoir parlé avec la femme de Tony Lauren Dowet maintenant que le rapport a été renvoyé.

“Tony Dow est toujours en vie”, a posté George directement sur Facebook mardi. “J’ai eu une conversation avec sa femme, Lauren. Elle est naturellement désemparée et affligée par ce qui s’est passé avec la bataille pour la santé de Tony ces derniers mois. Il a été en soins palliatifs à leur domicile et, sur la base de problèmes de santé du jour au lendemain, Lauren a déduit que Tony était décédé de certaines personnes proches d’elle et le mot s’est rapidement répandu. Lauren admet qu’elle a été “un peu floue” ces jours-ci – c’est compréhensible.

George a expliqué plus en détail, disant que Lauren se sent mal à propos de la mauvaise communication à propos de Tony, qui a annoncé par son intermédiaire dans une vague déclaration sur Facebook en mai qu’il avait reçu un diagnostic de cancer. La semaine dernière, par Le ChicagoTribunel’équipe de direction de l’acteur a déclaré que son état se détériorait.

“Elle m’a dit qu’elle se sent maintenant” idiote “à propos de ce qui s’est passé depuis que sa mort a été signalée dans le monde entier”, a poursuivi George dans le message Facebook. “Elle m’a aussi dit, à travers sa douleur, ‘c’est de ma faute.’ Je lui ai dit que nous savions que cela avait été une période très stressante et que les gens comprenaient un chagrin accablant. Lauren dit qu’elle “aime et adore” son mari depuis 42 ans de tout son cœur. Bien qu’elle ait dit qu’il était décédé, elle comprend maintenant le malentendu et est désolée d’avoir causé une agitation en cette période difficile.

fils de Tony Christophe Dow aurait dit Fox News que tant que l’acteur est encore en vie, il est dans ses “dernières” heures. “C’est une période difficile”, a-t-il déclaré Fox Newspar Date limite. « Oui, il est toujours en vie, mais dans ses dernières heures ; sous soins palliatifs.

Tony a joué le grand frère américain Wally en face Jerry Mather‘ Beaver pétulant dans le classique de la sitcom télévisée, qui s’est déroulé entre 1957 et 1963.