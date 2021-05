«Laissez la vérité sortir», écrit Shweta Tiwari partageant des images de vidéosurveillance et accusant Abhinav Kohli de violence physique | Nouvelles des gens

New Delhi: La dispute entre l’actrice Shweta Tiwari et son ex-mari Abhinav Kohli concernant leur fils Reyaansh ne semble pas se terminer.

Après qu’Abhinav ait mis en ligne une vidéo, accusant Shweta de détenir illégalement son fils de lui et de lui cacher où il se trouve, et de ne se soucier que de l’argent même en ces temps difficiles, l’actrice a répondu avec une vidéo de vidéosurveillance de sa société résidentielle, dans laquelle Abhinav peut être vu devenir physique avec Shweta.

Dans la vidéo partagée par Shweta sur Instagram lundi 11 mai, on peut voir l’actrice tenant son fils Reyaansh dans ses bras en marchant. Abhinav, qui semble demander à Shweta de lui donner leur fils, pousse Shweta vers le bas et attrape Reyaansh.

«Maintenant, laissez la vérité sortir !!!! (Mais cela ne va pas rester éternellement sur mon compte, je finirai par le supprimer, je le publie tout de suite pour révéler la vérité, puis ça s’éteint) », a écrit le participant de Khatron ke Khiladi 11.

Elle a ajouté que cet incident avait traumatisé son fils et qu’il avait peur de son père. «C’est pourquoi mon enfant a peur de lui! Après cet incident, mon enfant a eu peur pendant plus d’un mois, il avait tellement peur qu’il ne dormait même pas correctement la nuit! Sa main lui faisait mal pendant plus de 2 semaines. Même maintenant, il a peur que son papa rentre à la maison ou le rencontre ».

Shweta a partagé une autre vidéo, dans laquelle Reyaansh peut être vue se cachant sous le drap de lit et sœur Palak essayant de le calmer.

«Je ne peux pas laisser mon enfant traverser ce traumatisme mental. Je fais de mon mieux pour le garder calme et heureux! Mais cet homme horrible s’assure que la santé mentale de mon bébé revient à la case départ! Si ce n’est pas de la violence physique, qu’est-ce que c’est !!!! ?? Ce sont les images de vidéosurveillance de ma société », a conclu l’actrice de 40 ans.

Diverses personnes de l’industrie du divertissement se sont rendues dans la section des commentaires pour partager leur choc face à l’incident. «Pourquoi ce type n’est-il pas arrêté», a écrit Ekta Kapoor, tandis que Kishwer Merchantt a commenté: «Omg !!! Et tout le monde est juste debout et regarde !!! »

Sur le plan du travail, Shweta est actuellement à Cape Town en train de tourner pour Khatron ke Khiladi 11. La décision de l’actrice de poursuivre ses engagements professionnels a été critiquée par Abhinav, qui l’a accusée d’avoir abandonné son fils Reyaansh.