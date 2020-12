Le New York Post fait face à un contrecoup sur un article « révélant » qu’un ambulancier paramédical de New York a également fait de l’argent sur le côté grâce à un compte OnlyFans « racé ».

Dans l’article intitulé «Un médecin de New York a aidé à« joindre les deux bouts »avec un concert parallèle de OnlyFans,» le Post a révélé l’identité du médecin en utilisant sa photo comme image vedette et en la nommant malgré ses demandes de garder l’anonymat.

OnlyFans, un service d’abonnement populaire, permet aux gens de gagner de l’argent souvent en publiant des photos et des vidéos explicites d’eux-mêmes pour les abonnés payants.

Le journal a également détaillé le type exact de contenu que l’infirmière, Lauren Caitlyn Kwei, publiait sur son compte OnlyFans, avant de souligner que son employeur, SeniorCare, interdit « Conduite inappropriée, en service et en dehors. »

Étonnamment, le New York Post a même contacté son employeur pour commenter l’histoire, mettant la femme en danger de perdre son emploi au milieu de la pandémie de coronavirus.

Dans une déclaration publique, Kwei a écrit qu’elle « Supplié » le journaliste derrière l’histoire «Pour rester anonyme», et « Lui a dit que ma sécurité et mon travail allaient être menacés s’il publiait cet article. »

«Il s’en moquait vraiment. Il a ensuite appelé mon employeur et ma mère. a-t-elle révélé, ajoutant qu’elle découvrirait bientôt si elle a encore un emploi.

Une collecte de fonds GoFundMe lancée pour Kwei – après que son père a récemment subi un arrêt cardiaque – a permis de collecter plus de 18 000 $.

Quant à savoir pourquoi elle a choisi d’ouvrir un compte OnlyFans au lieu de prendre des quarts de travail supplémentaires en tant que médecin, Kwei a expliqué dans sa déclaration qu’elle «Je n’ai pas pris des quarts de travail supplémentaires parce que je ne peux pas travailler plus de 40 heures par semaine et maintenir ma santé mentale.»

Kwei dit aussi qu’elle a fait « rien de mal » et « Ne prendra pas cela couché, » déclarant, «Je continuerai à me battre pour mon nom et ma réputation. Je vais dénoncer cela et raconter mon histoire à temps et quand je serai prêt.

Le New York Post a reçu un énorme contrecoup pour l’article, et même la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez a répondu: « Laisse la tranquille. Le titre scandaleux est ici: «Les médecins aux États-Unis ont besoin de deux emplois pour survivre.» »

Laisse la tranquille. Le gros titre scandaleux ici est « Les médecins aux États-Unis ont besoin de deux emplois pour survivre » – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 14 décembre 2020

Pourquoi est-ce un article?! Elle a noté des références à son travail supplémentaire pour ne pas perdre son emploi chez Senior Care, et non seulement vous écrivez un article attirant l’attention sur lui, mais vous fermez l’article que vous avez contacté Senior Care pour un commentaire? Ce n’est pas du journalisme, c’est de la poubelle – James Montagna (@JamesPopStar) 13 décembre 2020

Le commentaire d’Ocasio-Cortez a été repris par Ryan Grim de l’Intercept, qui a écrit: «Pays barbare. Les emplois comme celui-ci devraient être suffisamment rémunérés pour que vous n’en ayez pas besoin. »

Scandaleux qu’un ambulancier ait besoin d’un deuxième emploi. Pays barbare. Des emplois comme celui-ci devraient payer suffisamment pour que vous n’ayez pas besoin d’un deuxième. (Et si mal avec les creeps de cet article?) Https://t.co/xHcZKRZUG4 – Ryan Grim (@ryangrim) 14 décembre 2020

D’autres ont appelé la pièce « L’opposé de l’obligation de rendre des comptes, » et le «Pire genre» de la culture d’annulation «Puisqu’elle cible une personne dont la vie n’a absolument rien à voir avec le public.»

le contraire de tenir le pouvoir pour rendre des comptes et un exemple d’histoire qui parvient à la fois à être terrible et complètement inutile https://t.co/6q4iZEllJW https://t.co/2mZqJmTlZf pic.twitter.com/1QbKLxpDeL – Max Tani (@maxwelltani) 14 décembre 2020

Ne pas troller, mais cela compte définitivement comme une culture d’annulation, et c’est la pire des choses, car elle cible une personne dont la vie est complètement hors de propos pour le public. https://t.co/suD4Kt4FLY – Daniel Marans (@danielmarans) 14 décembre 2020

Bonjour, j’attends toujours que quelqu’un me dise le but d’écrire cet article! @dean_balsamini @SusanBEdelman, Un commentaire? Pourquoi vouliez-vous qu’une ambulancière perde son emploi pendant une pandémie? Parlons – Jamie (@SquirmyHermie_) 13 décembre 2020

