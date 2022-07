“Laissez entrer les gens” – The New York Times

Créer constamment

Taika Waititi est peut-être l’homme le plus occupé d’Hollywood. Il était derrière la caméra du nouveau film Marvel “Thor: Love and Thunder” en tant que réalisateur et co-scénariste. Il était devant pour la série comique de pirates HBO “Our Flag Means Death”, jouant Barbe Noire. Il est une voix dans le nouveau film Pixar “Lightyear”. Il crée deux projets pour Netflix basés sur “Charlie et la chocolaterie”.