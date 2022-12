Laissez des dons à la porte pour la collecte de nourriture des pompiers de Joe Rich

Plus de 1 100 kilogrammes donnés en 2021

La 18e collecte de nourriture communautaire annuelle a lieu le dimanche 11 décembre entre 9 h et 14 h. Les membres de Joe Rich Fire Rescue se déplaceront dans toute la communauté pour collecter de la nourriture, de l’argent et des chèques.

Les propriétaires sont priés de laisser leurs dons sur le pas de leur porte, sur leur porche ou au bout de leur allée. Les dons peuvent également être déposés à la Station 51 (11481 Highway 33 East) ou à la Station 52 (6550 Goudie Road). Des bacs seront installés à chaque caserne de pompiers pour les dons lors de la collecte de la banque alimentaire communautaire.

L’an dernier, plus de 1 100 kilogrammes de nourriture et plus de 2 200 $ en dons ont été recueillis pour la Central Okanagan Food Bank.

Pour plus d’informations, visitez le site Web Joe Rich Fire Rescue.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Charité et donsNoëlpompiersAlimentation