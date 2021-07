Laissez Darnella Frazier pleurer son oncle en paix après l’accident de la police

Darnella Frazier, l’adolescente spectateur qui a filmé le meurtre de George Floyd, a subi suffisamment de traumatismes pour durer toute une vie. Pourtant, elle pleure la perte d’un autre homme noir aux mains de la police de Minneapolis.

Cette fois, la victime n’est pas un étranger, pas un homme sur qui elle est tombée alors qu’il était coincé sous le genou d’un policier de Minneapolis – une rencontre fortuite qui l’a propulsée sous les projecteurs internationaux parce qu’elle a été assez courageuse pour sortir son téléphone et enregistrer ce qu’elle, une jeune de 17 ans, savait être faux.

Cette fois, la victime est son oncle.

Leneal Lamont Frazier, 40 ans, est décédé mardi après que son véhicule a été heurté par une voiture de police alors que la police poursuivait un suspect de vol, selon le porte-parole de la police de Minneapolis, John Elder. La police a repéré un conducteur dans un véhicule qui aurait été volé lors d’un détournement de voiture et lié à de multiples braquages. Le conducteur a pris la fuite alors que les agents tentaient de faire un contrôle routier. Alors qu’un officier poursuivait le suspect, il est entré en collision avec le véhicule de Frazier.

Avis dans votre boîte de réception: Recevez chaque matin un condensé de nos prises de vue sur l’actualité

« La police de Minneapolis a tué mon oncle. Mon oncle. Un autre homme noir a perdu la vie entre les mains de la police! » Darnella Frazier a écrit sur Facebook.

Les circonstances sont différentes, mais ce fait n’atténue pas la douleur de Frazier. Derek Chauvin s’est intentionnellement agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, lui écrasant littéralement la vie. Je suis certain que l’officier impliqué dans cette poursuite n’avait pas l’intention de tuer Frazier, mais seul le temps nous dira si une poursuite à grande vitesse dans un quartier résidentiel était justifiée.

« La police de Minneapolis a coûté une grosse perte à toute ma famille », a-t-elle écrit. « Tu as pris une vie innocente en essayant d’attraper quelqu’un d’autre. »

Plus de 5 000 passants et passagers ont été tués et des dizaines de milliers d’autres ont été blessés dans des poursuites en voiture de police depuis 1979, selon une analyse USA TODAY de 2015. Des Noirs – à la fois des passants innocents et des personnes fuyant la police – ont été tués lors de poursuites policières à un taux près de trois fois plus élevé que tout le monde.

Les observateurs des forces de l’ordre ont longtemps considéré les poursuites policières comme l’une des activités policières les plus dangereuses en raison de leur Potentiel pour en danger le grand public. De nombreux départements, y compris la police de Minneapolis, suivent des politiques qui obligent les agents à mettre fin aux poursuites policières si elles présentent un risque déraisonnable pour les agents, le public ou les passagers du véhicule poursuivi qui pourraient être des participants réticents.

Chauvin a condamné :Que le manque de remords de Derek Chauvin alors qu’il se dirige vers la prison soit sa dernière insulte

À la manière typique d’intimidation sur les réseaux sociaux, Darnella Frazier a été critiquée pour ce qu’elle a écrit sur la faute de son oncle et de la police. Elle a été accusée d’appâtage racial. Elle a été interpellée pour ne pas avoir blâmé la personne que la police poursuivait.

Frazier, qui a offert aux procureurs une preuve indéniable en filmant la mort de Floyd, a témoigné en larmes lors du procès de Chauvin comment elle a été torturée par ce dont elle a été témoin : ne pas lui sauver la vie. »

Le mois dernier, Frazier a reçu une citation spéciale du jury du prix Pulitzer pour « avoir courageusement enregistré le meurtre de George Floyd ».

Pourtant, pendant sa période de douleur – une douleur qui est une extension du traumatisme qui a commencé pour elle le 25 mai 2020, lorsque George Floyd a été tué – elle doit repousser ses détracteurs. C’est juste honteux.

Suite:Ben Crump : Les vies noires ont toujours eu un prix. L’affaire Floyd a amené une nouvelle responsabilité.

« Accident ou pas, il est parti », a écrit Darnella Frazier mercredi sur un nouveau post Facebook. « Tout le monde s’en est sorti vivant, MAIS mon oncle. Ça fait mal parce qu’il n’avait RIEN à voir avec ça. Il rentrait chez lui. »

C’est toujours si douloureux quand un passant innocent est blessé lors d’une poursuite policière. Et il semble toujours que le criminel présumé qui est poursuivi s’en tire sans une égratignure – c’est-à-dire s’il est même appréhendé.

Darnella Frazier est plus que forte – elle nous l’a déjà montré. Mais elle est aussi jeune et a vu et vécu l’inimaginable. Montrons-lui un peu de grâce alors qu’elle est aux prises avec la mort de son être cher.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la au shackney@usatoday.com ou sur Twitter : @suzyscribe