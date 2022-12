“Laissez Cristiano Ronaldo tranquille”: le patron du Portugal demande la fin du spectacle parallèle de la Coupe du monde 2022

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré qu’il était temps de “laisser Cristiano Ronaldo tranquille” alors qu’il tentait de mettre fin à la récente controverse entourant l’ancien attaquant de Manchester United.

Ronaldo a été abandonné (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le match des 16 derniers de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Suisse après que Santos a admis qu’il n’était pas satisfait de la réaction de l’attaquant (s’ouvre dans un nouvel onglet) d’être remplacé lors d’une défaite en phase de groupes contre la Corée du Sud.

La Fédération portugaise de football a ensuite démenti publiquement des informations affirmant que le joueur de 37 ans avait menacé de quitter l’équipe nationale après avoir perdu sa place de titulaire.

“Je pense qu’il est grand temps de laisser Ronaldo tranquille”, a déclaré Santos lors d’une conférence de presse avant le quart de finale de samedi contre le Maroc.

“Il ne m’a jamais dit qu’il voulait quitter notre équipe nationale et je pense qu’il est grand temps qu’on arrête avec cette conversation, qu’on arrête avec les polémiques.”

La place de départ de Ronaldo contre le Maroc est incertaine après que son remplaçant, Goncalo Ramos, 21 ans, a réussi un triplé sensationnel lors d’une victoire 6-1 contre le Suisse.

C’était la performance la plus convaincante du Portugal du tournoi jusqu’à présent et a provoqué un affrontement avec le Maroc, qui a battu l’Espagne aux tirs au but.

On a demandé à Santos comment il avait annoncé à Ronaldo qu’il avait perdu sa place.

“Je lui ai parlé après le déjeuner le jour du match et je l’ai invité dans mon bureau”, a-t-il déclaré.

“Pour des raisons évidentes, Cristiano n’était pas très content car il a toujours été le titulaire.

« Il m’a dit : ‘Penses-tu vraiment que c’est une bonne idée ?’ mais nous avons eu une conversation normale dans laquelle j’ai expliqué mes points de vue et bien sûr il les a acceptés. Nous avons eu une conversation franche et normale.”

Ronaldo a marqué un penalty lors de la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana, mais n’a plus trouvé le chemin des filets depuis.

Le vétéran est le meilleur buteur et capitaine de tous les temps de son pays, mais il est actuellement sans club ; son contrat avec Manchester United a été résilié le mois dernier à la suite d’un entretien controversé avec Piers Morgan.