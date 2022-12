Laissez Cristano Ronaldo tranquille, déclare l’entraîneur du Portugal avant le quart de finale

Cristiano Ronaldo était contrarié lorsqu’il a été exclu de la formation de départ du Portugal contre la Suisse, mais la conversation pour le laisser tomber était tout à fait normale et il est grand temps que le monde arrête de se concentrer sur la question, a déclaré l’entraîneur Fernando Santos vendredi.

Ronaldo a été mis au banc alors que le Portugal battait la Suisse 6-1 en huitièmes de finale. Plus tard, la fédération de football du pays a dû démentir publiquement les informations selon lesquelles leur skipper avait menacé de partir pendant le tournoi après avoir parlé avec Santos.

Le Portugal affronte le Maroc surprise en quart de finale samedi et un Santos visiblement frustré a pris grand soin d’expliquer ce qui s’est passé dans les coulisses pour résoudre le problème.

“Il (Ronaldo) ne m’a jamais dit qu’il voulait quitter notre équipe nationale. Il est grand temps que nous arrêtions de parler de cette conversation… Il est grand temps de laisser Ronaldo tranquille et de reconnaître ce qu’il a fait pour le football portugais”, a déclaré Santos.

« Oui, nous avons eu une conversation… Il fallait que cela se produise, cela fait partie de notre base. Je ne fais pas ça avec tous mes joueurs mais c’est le capitaine de notre équipe. Vous savez ce qu’il représente pour le football portugais, le peuple portugais et l’équipe nationale.

“Je l’ai invité à mon bureau (le jour du match) et je lui ai dit : ‘Écoute, tu ne vas pas être l’un des partants. En termes de stratégie, c’est mieux si vous n’êtes pas sur le terrain. Nous nous attendions à ce que le match soit difficile et je le garderais pour la seconde mi-temps.”

Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps du pays, est entré en jeu et, bien qu’il n’ait pas marqué, Santos a déclaré qu’il avait été professionnel tout au long de l’échauffement avec ses coéquipiers et en célébrant chaque but.

“Cristiano n’était évidemment pas très content (d’être mis au banc) parce qu’il a toujours été partant… et il m’a demandé si c’était une bonne idée”, a ajouté Santos.

“Mais nous avons eu une conversation normale où j’ai expliqué mon point de vue et, bien sûr, il a accepté. Nous avons eu une conversation franche et normale.”

MEILLEUR JOUEUR

Joao Felix a été l’un des joueurs qui s’est imposé lors du match contre la Suisse, récoltant deux passes décisives alors que l’attaquant de l’Atletico Madrid tirait les ficelles et débloquait la défense suisse.

Le joueur de 23 ans a démenti les informations selon lesquelles les joueurs auraient reçu pour instruction de passer à Ronaldo chaque fois qu’il était sur le terrain et a imploré le peuple portugais et la presse de ne pas créer un environnement hostile pour l’équipe.

« Nous passons au meilleur joueur disponible. Tout le monde a des opinions, ils peuvent interpréter le match comme ils le souhaitent, mais à mon avis, nous ne devons pas toujours passer à Cristiano”, a déclaré Félix.

“L’équipe évolue toujours bien et ce n’est pas parce qu’il est sur ou en dehors du terrain que l’équipe joue mieux ou moins bien.”

Le Portugal a affronté le Maroc lors de la Coupe du monde 2018 lorsque Ronaldo a marqué lors d’une victoire 1-0 et Santos a déclaré qu’il se souvenait de la façon dont ils avaient dû “souffrir” pour sceller la victoire.

« C’est une équipe très forte, même dans les positions offensives. Dire que ce sera un match facile pour le Portugal, ce ne sera pas le cas”, a ajouté Santos.

“Mes joueurs savent ce que cet adversaire va offrir, à quel point ils sont compétents. Nous devons donc aller sur le terrain avec la même joie et sans crainte pour jouer avec confiance, car évidemment, il ne suffit pas d’être compétitif.”

Les vainqueurs affronteront l’Angleterre ou la France en demi-finale.

